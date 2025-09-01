Árrésstopot vezettek be Szerbiában, azonnal tapasztalható is a változás

Hétfő reggel hatályba léptek a szerb kormány új intézkedései a kereskedelmi árrések korlátozására vonatkozóan. A bejelentések szerint több ezer termék mintegy 15 százalékkal lett olcsóbb az árrésstopnak köszönhetően.
Az Efektiva Fogyasztóvédelmi Egyesület, egy civil szervezet képviselői már a reggeli nyitást követően megpróbáltak utánajárni a rendelet betartásának. Meglátogattak egy kiskereskedelmi láncot, és összehasonlították a korábbi árakat az újakkal. Közleményükben azt állították, hogy nem tapasztaltak jelentős árkülönbségeket.
Sinisa Mali, az első számú miniszterelnök-helyettes, egyben pénzügyminiszter szintén személyesen próbált meggyőződni az árrésstop hatásáról. Reggel nagybevásárlást tartott a kereskedelmi árrést korlátozó rendelet életbe lépése kapcsán. Betért ugyanabba a boltba, ahol a múlt héten 23 terméket vásárolt. Ma reggel ismét leemelte a polcokról ugyanazokat az árukat. Összesítése szerint a számlán szereplő összeg ezúttal mintegy 15 százalékkal lett kisebb. A pénzügyminiszter múlt heti számlája ugyanazokra a termékekre vonatkozott, és az akkori 4992 dináros számla 4247 dinár lett. Mali a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a különbség 745 dinár, vagyis 14,9 százalékos csökkenés.
Sikerült teljesíteni, amit megígértünk, bevált Aleksandar Vucic szerb államfő ígérete, miszerint az árak 10-20 százalékkal csökkennek majd a lépésnek köszönhetően
– fogalmazott.
A rendelet a kisboltokra nem vonatkozik, viszont a nagy kereskedelmi láncok legfeljebb 20 százalékos árrést számolhatnak el az egyes, a kormány által meghatározott termékekre. Főleg
vonatkozik a korlátozás. Az árcsökkenés az elsődleges becslések szerint 12 ezernél is több terméket érint. Azt is bejelentették, hogy a rendelet fél évig biztosan hatályban marad. Akkor felülvizsgálják a hatásokat, és amennyiben beváltja a hozzá fűzött reményeket, meg is hosszabbíthatják.
A tej, tejtermékek és tejből készülő kevert termékek, tojás, alkoholmentes italok, kávé, tea, friss gyümölcs és zöldség, gyümölcs- és zöldségkészítmények, kenyér és péksütemények, cukor és méz, liszt, tészta, olajok és zsiradékok, ecet, rizs, só és fűszerek, hüvelyesek, fagyasztott termékek, friss és feldolgozott hús, friss és feldolgozott hal, sós és édes cukrásztermékek és gabonafélék, háztartási vegyi áruk, papír- és konyhai kellékek, személyes higiéniai és kozmetikai termékek, bébiételek és pelenkák esetében is érvényes a korlátozás.
Az árrésstop azokra a kiskereskedelemmel foglalkozó vállalatokra vonatkozik, melyek 2024-ben 4,5 milliárd dinárnál nagyobb árbevételt értek el. Arra is kitérnek a rendeletben, hogy amennyiben annak hatályba lépése előtt valamely termék árrése a legutóbbi árkalkuláció alapján 20 százaléknál alacsonyabb volt, továbbra is az alacsonyabb árrést kell alkalmazni. A kiskereskedők emellett kötelesek folyamatosan biztosítani a fogyasztók zavartalan ellátását a rendeletben meghatározott árucikkekkel.
A rendelet megszegése esetén a pénzbírság összege 50 000 és 300 000 dinár közötti összeg minden esetben.
A felügyelet folyamatosan ellenőrzi az intézkedés végrehajtását. A bejelentések szerint az első napokban azonban csak figyelmeztetnek, és nem büntetnek, ha a kereskedők nem tudják azonnal kihelyezni az új árakat a polcokra. Feltétel azonban, hogy a kasszáknál már az új árak legyenek érvényben.
