Továbbra sem „packázhatnak": megjelent az árrésstop meghosszabbítása, hónapokig biztosan marad

Megjelent az élelmiszerárak, illetve a drogériai termékek árának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosítása – olvasható a friss Magyar Közlönyben.
A kormányfő pár napja a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbították az árrésstopot. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
„árrésstop meghosszabbítva”, mert nem hagyják, hogy „a multik packázzanak az emberekkel”.
Május végén a kormány döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a meghosszabbítást.
Az újabb hosszabbítás értelmében november végéig marad az árrésstop.
„Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint” – jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
Hozzátette, hogy a kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül.
A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben.
Az élelmiszerárak alakulása kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrésstopok mérsékelték az árak emelkedését, míg Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedések hatását kínálati oldali sokkok, például az állatállományt tizedelő járványok oltották ki.
Regős Gábor jelezte:
idén az árrésstopok fennmaradására számít,
hiszen azok kivezetése mintegy 1,5 százalékkal dobná meg a drágulás ütemét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.