Most dől el az európai és a kínai autóipar vérre menő harca: kedden kiderül az igazság, a helyszín Németország – valamiben sokkal erősebb a Nyugat

Jövő keddtől Münchenben mérhetik össze az erejüket a kínai és az európai autógyártók, akkor nyílik az IAA Mobility nemzetközi autókiállítás, amelyet a kínai gyártók valósággal elözönlenek, mivel 40 százalékkal nő a világ második legnagyobb gazdaságából érkező kiállítók száma 2023-hoz képest.

A BYD Denza, a kínai autóipar újdonsága / Fotó: Hszinhua via AFP

Darwini túlélési harc a kínai autópiacon

A már rutinos kiállító BYD mellett ott lesz többek között

a GAC,

a Changan

és a kevesek által ismert FAW’s Hongqi is.

Az utóbbi egyébként annak a Hongqinak a jogutóda, amely egykor Mao Ce-tung kedvence volt.

A kétévente megrendezett autókiállítás mottója Európa kontra Kína lehetne – mondta Pedro Pacheco, a Gartner piackutató cég egyik vezetője.

A kínaiak Európában próbálnak terjeszkedni, míg az európaiak az elektromos járművek és a szoftverek terén próbálnak meg visszavágni

– tette hozzá.

Van is miért visszavágni, hiszen az európai autógyártók folyamatosan teret veszítenek Kínában – a világ legnagyobb autópiacán – egy olyan brutális árháborúban, amit egyes iparági vezetők már a fajok „darwini” túlélési küzdelméhez hasonlítanak.

A kegyetlen árharc elől menekülve pedig mind több kínai autógyártó próbál Európában terjeszkedni. Közülük is kiemelkedik a Szegeden építkező BYD, amelynek globális eladásai öt év alatt a tízszeresére, 4,2 millió autóra emelkedtek 2024-re.

A JATO Dynamics szerint a kínai márkák 2025 januárja és júliusa között csaknem megduplázták, azaz 4,8 százalékra növelték európai piaci részesedésüket.

A McKinsey becslései szerint pedig a vén kontinensen elérhetik a japán és koreai autógyártók jelenlegi részesedését, amely 14 százalék, illetve 9 százalék.

A kínaiakat a vámok sem fogják megállítani. Mivel az Egyesült Államok politikai okokból nem elérhető, csak Európa felé nyomulhatnak

– mondta a Reutersnek Hszing Csou, az AlixPartners tanácsadó cég partnere.

Számos újdonságot mutatnak be

A kiállításon is bemutatnak néhány újdonságot. A Chery az Omoda és a Jaecoo márkáit fogja mustrára bocsátani, míg a BYD a Denza prémiummárkával és a Seal 6 DM-i Touring plug-in hibrid szedánjával jön ki.