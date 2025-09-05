Teljes sokkban Németország: újabb óriási autógyárat zárnak be, ezrek munkahelye szűnhet meg - megint Kelet-Európába hozhatja a termelést a világhírű német márka

A brandenburgi kormány szerint a Mercedes-Benz 2030-ra tervezi leállítani Sprinter modelljének sorozatgyártását a brandenburgi Ludwigsfeldében. „A vállalat 2029 végére fokozatosan ki kívánja vezetni a Sprinter modellek sorozatgyártását a ludwigsfeldei telephelyen” – idézte a dpa hírügynökség Daniel Keller (SPD) gazdasági minisztert a tartományi parlamentben a CDU kérdésére válaszolva. A gyár kapacitáskihasználása addig garantált. „Ennek a határidőnek az oka az E-Sprinter modellek gyártásának tervezett Lengyelországba való áthelyezése.”
A Spiegel szerint körülbelül 2000 alkalmazott gyárt nyitott tetejű Mercedes Sprinter furgonokat Ludwigsfeldében. A minisztérium szerint a vezetőség és az üzemi tanács 2029 decemberéig tárgyalt a Ludwigsfelde munkahelyvédelméről. „A 2030-tól kezdődő időszakra vonatkozóan még mindig nincs olyan megoldás, amely teljes mértékben kompenzálhatná a leállított termelést állandó foglalkoztatási szint mellett.”
A brandenburgi tartományi kormány biztosítani akarja, hogy a belső égésű motorral hajtott Sprinter modelleket mindaddig készítsék Ludwigsfeldében, amíg azokat egyáltalán gyártják.
Emellett ragaszkodik a jövőbeni termeléskiesés megfelelő kompenzációjához is. „Továbbra is lát jövőbeli lehetőségeket a ludwigsfeldei modern gyárban, annak képzett és rendkívül motivált munkaerejével.”
A német autógyártók helyzetét a frissen bevezetett vámok jelentősen rontják.
Mára szinte lekörözte a német autóipart a kínai. Ugyanakkor minden megváltozhat a Debrecenben gyártott iX3 révén. A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.
A kijelentés meglepő azok után, hogy az elmúlt tíz évben a német autóipar lassan és önelégülten reagált a technológiai változásokra, így inkább vereségeket hozott ez az időszak számukra, mint diadalokat.
A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott, de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.
