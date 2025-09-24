Sokkoló katasztrófa: megnyílt a föld a világ egyik legnagyobb városa alatt, 50 méter mély árok keletkezett – elképesztő videók az esetről

Nem mindennapi természeti katasztrófa történt szerdán Thaiföldön. A főváros, Bangkok hatóságainak egy hatalmas méretű víznyelővel kellett megküzdeniük, amely akkor keletkezett, amikor egy forgalmas út egy 50 méter hosszú szakasza beszakadt a földbe. A víznyelő a város legfontosabb kórházainál és egy rendőrőrs közelében, a város egyik lakónegyedében jelent meg.
A Deutsche Welle tudósítása szerint a helyszínt lezárták, a közelben lakókat és a kórházi dolgozókat evakuálták.
Suriyachai Rawiwan, a bangkoki katasztrófavédelmi ügynökség vezetője az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a katasztrófát minden bizonnyal az okozta, hogy a heves esőzések miatt valószínűleg erodálodott a nagy föld alatti vízvezeték, amely már korábban is szivárgott, és ennek következtében jött létre a víznyelő.
Thaiföld miniszterelnöke, Anutin Charnvirakul újságíróknak elmondta, hogy egy korábbi, föld alatti vasútépítés során keletkezett föld alagút is beszakadt, ami tovább súlyosbította az egyébként is nagy problémát. A kormányfő átfogó vizsgálatot rendelt el a felelősök felkutatására. Hozzátette, hogy egyelőre sem halálos áldozatokról, sem sérültekről nincs tudomásuk, az anyagi kár azonban igen jelentős.
A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy az út darabjai lassan süllyednek a földbe, és egyre nagyobb lyuk keletkezik. A baleset helyszínének közelében a közművek és az áramellátás is megszűnt.
A thaiföldi hatóságok arra szólították fel a környékbeli lakosokat és a bámészkodókat is, hogy maradjanak távol a helyszíntől, mivel a terület még mindig veszélyes.
