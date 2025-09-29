Belépődíjas lesz a hollandok szélmalomfaluja

Zaanse Schans faluja Hollandia egyik legfestőibb látnivalója, a turisták közötti népszerűségét pedig az is erősíti, hogy Hollandiából igen könnyen megközelíthető. Az alig száz fős település azonban a tömegturizmus, pontosabban a túlturizmusnak nevezett jelenség hatásai alatt nyög: szélmalmai miatt annyira sok látogató keresi fel minden évben, hogy azt a település infrastruktúrája nem bírja el, a látogatók pedig élő skanzennek tekintik a települést. Tavaly 2,6 millió látogatót regisztráltak a településen - írja az Origo. Belépődíj szedésével kívánnak ennek gátat szabni.
A megoldás a helyi tanács szerint az lehet, hogy a látogatóktól hamarosan belépődíjat szednek. Ennek egyszeri díja 17,5 euró lesz alkalmanként, és jövő tavasztól kell azt megfizetni a látogatóknak.
A díjat online tranzakcióval lehet majd kifizetni. A helyi önkormányzat a belépődíjtól azt várja, hogy segít mérsékelni a látogatók számát.
A faluban úgy számolnak:
ha csak a mostani látogatószám felét regisztrálják a faluban a belépődíjas rendszer bevezetése után, az éves bevétel abból akkor is 24,5 millió euró (kb. 9,6 milliárd forint) körül alakul majd.
Érdemes megemlíteni, hogy a tervnek ugyanakkor nem mindenki örül a helyiek közül. A faluban ugyanis számos bolt és műhely működik, melyek túl azon, hogy szuveníreket árulnak, önmagukban látványosságnak számítanak, működésükhöz pedig szükség van a turisták költségeire. Az üzlettulajdonosok attól félnek, hogy a díj miatt távol maradó turisták kieső költései miatt bevételük jelentősen csökken majd.
Nem a holland település az első, ahol a turisták özöne miatt belépődíjat szednek. Miként megírtuk, az olaszországi Velence városában az idei év első felében 5,4 millió euró (2 milliárd forint) gyűlt össze a turisták belépőjegyeiből. Idén 54 nap volt fizetős a belépés, áprilisi, májusi, júniusi és júliusi hétvégéken, illetve ünnepnapokon reggel fél kilenc és délután négy óra között.
