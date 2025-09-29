Startra kész Szerbiában a Budapest–Belgrád vasút – ezt tudni a magyar szakaszról

Szeptember végén tervezik üzembe helyezni a Budapest–Belgrád vasút teljes szerbiai szakaszát. Ez az első háromoldalú projekt Kína és két kelet-közép-európai ország között – mutatott rá a szerbiai építési, szállítási és infrastruktúra-minisztérium államtitkára a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület napokban tartott konferenciáján. Lálity Urbán Emese elmondta, hogy a projekt egyike azoknak a modernizációknak és beruházásoknak, amelyek révén Szerbia integrálódik az európai vasúthálózatba, és még hatékonyabbá teheti a határokon átívelő kereskedelmét. „A vasúti infrastruktúra a gazdasági versenyképesség és a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú eleme” – szögezte le.
A Budapest–Belgrád vasút vonala 350,7 kilométer hosszú, ebből Szerbiára 183 kilométer, Magyarországra 167,7 kilométer jut. Része a páneurópai Xb folyosónak és a kiemelt jelentőségű vonalakat összefogó Trans-European Transport Network (TEN-T) hálózatnak is. Délről északra haladva Belgrádot, Újvidéket (Novi Sad) és Szabadkát (Subotica) köti össze a kelebiai határátkelő után Szabadszállással és Budapesttel.
Ezen keresztül a 21. századi tengeri selyemút fontos része, mert kapcsolatot teremt a tengeri konténerkikötők és térségünk országai között.
A Budapest–Belgrád beruházás a meglévő pálya felújítását, illetve kétvágányosítását takarja, lehetővé téve a 200 kilométer per órás sebességet a személyszállítás és az árufuvarozás számára is. Az államtitkár nem tért ki rá, de a pálya magyarországi szakaszán óránként csak 160 kilométerrel lehet majd közlekedni. A Világgazdaság információi szerint az a magyarázata a kisebb sebességnek, hogy a zavartalan 200 kilométeres haladás miatt a hazai pályát olyan sok alul- vagy felüljáróval kellett volna keresztezni, amelyeknek a beruházási költsége nem állt volna arányban a magyarországi menetidő néhány perces lerövidítésével. Korábbi magyarországi közlések szerint a hazai szakasz ez év végén vagy 2026 elején helyezhető üzembe.
A mostani tervek alapján a 2025–2026-os menetrendben már nemzetközi szerelvények haladnak át Szabadkától Kelebián át, illetve a Horgos–Röszke átkelőnél. Napi két pár vonat Belgrád és Bécs, napi hat pár pedig Belgrád és Budapest között fog közlekedni.
Az Újvidék és Kelebia közötti pályán a kínai CRRC által gyártott új, Soko nevű elektromos motorvonatokat vetnek be, amelyek a 200 kilométeres sebességükkel számottevően lerövidítik a két főváros közötti utazás idejét.
Szerbia a TEN-T hálózattal két folyosón keresztül is kapcsolatban áll. Az egyik a Nyugat-Balkán–Kelet-Mediterrán, a másik a Nyugat-Balkán–Rajna–Duna korridor. Ez lehetővé teszi az ország számára Lálity Urbán Emese magyarázata szerint, hogy a vasút az áruszállítás számára stratégiai fontosságúvá váljon az Európai Unió és Délkelet-Európa között. Ezáltal erősödnek a régiós összeköttetések, és nő a logisztikai lánc hatékonysága.
Szerbia 2030-ig szóló vasútfejlesztési tervei részeként folyik a Stara Pazova, Sid és a horvát határ közötti vonal fejlesztése is, szintén a TEN-T hálózathoz való kapcsolódást segítve. A kétvágányú pályát felújítják, ahogyan a jelzőberendezéseket és az állomások infrastruktúráját is. Itt is az óránkénti 200 kilométeres sebesség a cél a személy- és az árufuvarozás esetében is. A munka végeztével
– sorolta az államtitkár.
Várhatóan 2029-re újul meg a Belgrád és Nis közötti, 230 kilométeres vasúti összeköttetés. Ez pályafelújítást, villamosítást és az ERTMS/ETCS vonatfelügyeleti és irányítási rendszer második szintjének telepítését takarja. A személyvonatok óránként 200 kilométerrel, a tehervonatok 120 kilométerrel használhatják majd a pályát.
Már tart, és várhatóan 2027-re zárul a Belgrád és Dimitrovgrad közötti 86 kilométernyi villamosított pálya fejlesztése. Ezen a személyvonatok 120 kilométeres, a tehervonatok 100 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak majd Bugária felé.
E két utóbbi projekt révén Szerbia teljesen integrálódik az európai vasúthálózatba. Ezáltal nő a vasúti árufuvarozás versenyképessége, javul a biztonsága, és fenntarthatóbbá válik maga a vasúti tevékenység.
Szerbia jelenleg mintegy 500 kilométernyi vasúti pálya modernizálásán dolgozik. Tervei szerint 2030-ra az összes fővonala megfelel az európai műszaki szabványoknak az ERTMS és az ETCS rendszerek telepítésének köszönhetően. A munkák összehangolásának javítása érdekében létrejön egy magyar–szerb munkacsoport, az erről szóló megállapodást a két ország kormánya írja majd alá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.