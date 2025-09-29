Startra kész Szerbiában a Budapest–Belgrád vasút – ezt tudni a magyar szakaszról

Szeptember végén tervezik üzembe helyezni a Budapest–Belgrád vasút teljes szerbiai szakaszát. Ez az első háromoldalú projekt Kína és két kelet-közép-európai ország között – mutatott rá a szerbiai építési, szállítási és infrastruktúra-minisztérium államtitkára a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület napokban tartott konferenciáján. Lálity Urbán Emese elmondta, hogy a projekt egyike azoknak a modernizációknak és beruházásoknak, amelyek révén Szerbia integrálódik az európai vasúthálózatba, és még hatékonyabbá teheti a határokon átívelő kereskedelmét. „A vasúti infrastruktúra a gazdasági versenyképesség és a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú eleme” – szögezte le.

A Budapest–Belgrád vasút Szerbiában pillanatokon belül, Magyarországon később indul / Fotó: Railmarket

A Budapest–Belgrád vasúton lerövidül majd az utazás idő

A Budapest–Belgrád vasút vonala 350,7 kilométer hosszú, ebből Szerbiára 183 kilométer, Magyarországra 167,7 kilométer jut. Része a páneurópai Xb folyosónak és a kiemelt jelentőségű vonalakat összefogó Trans-European Transport Network (TEN-T) hálózatnak is. Délről északra haladva Belgrádot, Újvidéket (Novi Sad) és Szabadkát (Subotica) köti össze a kelebiai határátkelő után Szabadszállással és Budapesttel.

Ezen keresztül a 21. századi tengeri selyemút fontos része, mert kapcsolatot teremt a tengeri konténerkikötők és térségünk országai között.

A Budapest–Belgrád beruházás a meglévő pálya felújítását, illetve kétvágányosítását takarja, lehetővé téve a 200 kilométer per órás sebességet a személyszállítás és az árufuvarozás számára is. Az államtitkár nem tért ki rá, de a pálya magyarországi szakaszán óránként csak 160 kilométerrel lehet majd közlekedni. A Világgazdaság információi szerint az a magyarázata a kisebb sebességnek, hogy a zavartalan 200 kilométeres haladás miatt a hazai pályát olyan sok alul- vagy felüljáróval kellett volna keresztezni, amelyeknek a beruházási költsége nem állt volna arányban a magyarországi menetidő néhány perces lerövidítésével. Korábbi magyarországi közlések szerint a hazai szakasz ez év végén vagy 2026 elején helyezhető üzembe.

A mostani tervek alapján a 2025–2026-os menetrendben már nemzetközi szerelvények haladnak át Szabadkától Kelebián át, illetve a Horgos–Röszke átkelőnél. Napi két pár vonat Belgrád és Bécs, napi hat pár pedig Belgrád és Budapest között fog közlekedni.