Budapest–Belgrád vasútvonal: nagyon fontos döntést hozott Magyarország, Lázár János nem tehetett mást – „Csak így vagyok nyugodt”

Részben az újvidéki tragédia következtében teljes műszaki és pénzügyi átvilágítást rendeltek el a Budapest–Belgrád vasútvonal (BuBe) magyarországi szakszán – erről Lázár János beszélt a napokban.

Budapest–Belgrád vasútvonal: nagyon fontos döntést hozott Magyarország / Fotó: Xinhua via AFP

Az építési és közlekedési miniszter pénteken a Tranziton tartott előadása során kapott kérdést a BuBe kivitelezéséről és ennek kapcsán árult el részleteket. Nemcsak az átvilágításról, hanem az átadásról is.

A magyarországi vasútfejlesztések közül egyértelműen kiemelkedik a Budapest–Belgrád vonal, amely ha elkészül, kényelmes és gyors vonatúton fogja összekötni a magyar, illetve a szerb fővárost. Nemzetközi beruházásról beszélünk: a 350 kilométer hosszúságú szakasz magyar részének felújítását a harmadik Orbán-kormány határozta el 2014-ben. A nyertes konzorciumot 2019-ben hirdették ki.

A vasútvonal 166 kilométeres magyarországi szakaszát a Budapest–Kelebia vasútvonal alkotja, míg a szerbiai szakaszát a Belgrád–Újvidék–Szabadka vasútvonal.

Lázár Jánostól egészen pontosan azt kérdezték, hogyan áll jelenleg a beruházás, ugyanis a hírek szerit bár 97 százalékos a készültség, az átadási dátumot senki nem tudja megmondani. „Én tudok, azért is vagyok a miniszter” – kezdet válaszát.

A BuBe Magyarország legnagyobb közlekedési beruházása – aztán jönnek még további óriásprojektek –, bekerülése 2,2 milliárd dollár, mintegy 800 milliárd forint. A létjogosultságáról a Világgazdaság is sokat írt, ennek a lényege, hogy a kínaiak rengeteg árut hoznak be a görög kikötőkbe, amit balkáni országok visznek tovább Nyugat-Európa felé. Magyarország azon tud pénzt keresni, hogy az átmenő teher- és személyforgalom alapján sápot szed be.

Jó párhuzam lehet ennek kapcsán, hogy a közúti teherforgalom évente nagyságrendileg már 800 milliárd forint útdíjat fizet be. Körülbelül ez lehet a cél a vasúti teherforgalmi infrasruktúra fejlesztésével is. Lázár János ezt úgy fogalmazta meg, hogy

logisztika nagyhatalom lehetne Magyarország.

Ehhez kell a BuBe is, amit meg is értett a kormány, Szerbia és Kína is, amely megfinanszírozta az építést. A miniszter közölte, hogy novemberben elkészül a magyar szakasz. Bár a szerb szakasz már kész, zajlik a próbaüzem, az újvidéki tragédia (16 ember vesztette életét, folyamatosak a tömegtüntetések, büntetőeljárások indultak magas pozíciójú illetékesekkel szemben) nyomán belpolitikai krízis állt elő.