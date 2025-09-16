Ritka pillanat: lefotózták Magyarországon a különleges kínai szupervonatot, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon fog járni – ezt tudjuk a Sólyomról

Magyarországon is tesztelik a Budapest–Belgrád gyorsvasútra szánt Sólyom vonatokat. Az Uuuuu szerint a Srbija Voz két kínai gyártmányú nagysebességű CRRC motorvonat először júniusban léptek hazánk területére. A közösségi médiában most több városban is kiszúrták őket.

A Sólyom immár a magyar vasúton is jár, igaz, még csak tesztelés alatt / Fotó: MÁV-csoport/Facebook (illusztráció)

A hétvégén előbb Szabadisóstón (Siófok-Sóstó), majd Vácon is látták a kék-fehér-piros vonatot. Mivel a szerelvény kinézete Magyarországon nem megszokott látvány, többen feltették a kérdést, hogy milyen vonatról van szó és hová tarthat.

A szerelvényeket a kínai CRRC Changchun gyártja, és tavaly év végén álltak üzembe a Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszán. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt vonatot most hazánkban tesztelik, hogy – a hírek szerint – Magyarországon is típusengedélyt kaphasson.

Érdemes tudni, hogy Szoko néven nagysebességű motorvonat először a Budapest–Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022 márciusában lépett forgalomba. A vonat első útján Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett.

A Sólyom Magyarországon jár

Az első kínai motorvonatot egy évvel ezelőtt mutatták be Zimonyban. A járművek a Kínában már hosszú ideje alkalmazott Fuxing, azaz Újjászületés elnevezésű járműflotta európai előírásokhoz illesztett motorvonatai. Ezekből első körben ötöt rendelt a Srbija Voz állami vasúttársaság.

Mivel a megrendelés összértéke 21 milliárd forint volt, egy darab ára hozzávetőlegesen 4,2 milliárd forintba kerülhetett 2023 októberében a Vira cikke szerint. A Fuxingok az első olyan nagysebességű motorvonatok, amik teljesen kínai fejlesztésűek. Ezek az ázsiai országban 350 km/órás sebességgel is közlekedhetnek, ám a szerb főváros és Szabadka között 200 km/óra a végsebessége.

A négy kocsiból álló motorvonat 104 méter hosszú, 242 üléssel rendelkezik, amikből 45 első osztályú.

A két középső vagonja, „trailer”, nem hajtott, azonban a négy darab áramszedő ezeken kaptak helyet. A szerelvényen belül egy motorkocsi és egy „trailer” alkot egy alegységet egy-egy transzformátorral. A gépészeti berendezések nagy része ezeken a motorvonatokon is a tetőre került. A vonatok a felszállóajtó környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett található ülésekhez viszont lépcsőzni kell.

Csehországban nem sikerült jól a CRRC motorvonatok forgalomba állítása, ahol a kínai járművek nem kapták meg a hatósági engedélyeket és végül a két érdeklődő vasúttársaság is visszalépett a vásárlási szándékától. A szerelvény vasárnap Vácon járt egy facebookos bejegyzés alapján.