Deviza
EUR/HUF389.71 +0.04% USD/HUF330.91 -0.1% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF91.72 -0.01% RON/HUF76.97 +0.06% CZK/HUF16.03 +0.07% EUR/HUF389.71 +0.04% USD/HUF330.91 -0.1% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF91.72 -0.01% RON/HUF76.97 +0.06% CZK/HUF16.03 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
Sólyom
vác
máv
siófok
vonat
motorvonat
teszt
Budapest-Belgrád vasútvonal
tömegközlekedés

Ritka pillanat: lefotózták Magyarországon a különleges kínai szupervonatot, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon fog járni – ezt tudjuk a Sólyomról

A hírek szerint Magyarországon is megkezdték a Budapest–Belgrád gyorsvasútra szánt kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatok tesztjeit, mivel magyar típusengedélyre van szükségük. A CRRC által gyártott szerelvényeket több hazai városban is látták. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt járművek a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai.
Németh Anita
2025.09.16, 06:33

Magyarországon is tesztelik a Budapest–Belgrád gyorsvasútra szánt Sólyom vonatokat. Az Uuuuu szerint a Srbija Voz két kínai gyártmányú nagysebességű CRRC motorvonat először júniusban léptek hazánk területére. A közösségi médiában most több városban is kiszúrták őket. 

vonat, vasút, MÁV, Balaton sólyom
A Sólyom immár a magyar vasúton is jár, igaz, még csak tesztelés alatt / Fotó: MÁV-csoport/Facebook (illusztráció)

A hétvégén előbb Szabadisóstón (Siófok-Sóstó), majd Vácon is látták a kék-fehér-piros vonatot. Mivel a szerelvény kinézete Magyarországon nem megszokott látvány, többen feltették a kérdést, hogy milyen vonatról van szó és hová tarthat. 

A szerelvényeket a kínai CRRC Changchun gyártja, és tavaly év végén álltak üzembe a Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszán. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt vonatot most hazánkban tesztelik, hogy – a hírek szerint – Magyarországon is típusengedélyt kaphasson.

Érdemes tudni, hogy Szoko néven nagysebességű motorvonat először a Budapest–Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022 márciusában lépett forgalomba. A vonat első útján Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett.

A Sólyom Magyarországon jár

Az első kínai motorvonatot egy évvel ezelőtt mutatták be Zimonyban. A járművek a Kínában már hosszú ideje alkalmazott Fuxing, azaz Újjászületés elnevezésű járműflotta európai előírásokhoz illesztett motorvonatai. Ezekből első körben ötöt rendelt a Srbija Voz állami vasúttársaság. 

Mivel a megrendelés összértéke 21 milliárd forint volt, egy darab ára hozzávetőlegesen 4,2 milliárd forintba kerülhetett 2023 októberében a Vira cikke szerint. A Fuxingok az első olyan nagysebességű motorvonatok, amik teljesen kínai fejlesztésűek. Ezek az ázsiai országban 350 km/órás sebességgel is közlekedhetnek, ám a szerb főváros és Szabadka között 200 km/óra a végsebessége.

A négy kocsiból álló motorvonat 104 méter hosszú, 242 üléssel rendelkezik, amikből 45 első osztályú.

A két középső vagonja, „trailer”, nem hajtott, azonban a négy darab áramszedő ezeken kaptak helyet. A szerelvényen belül egy motorkocsi és egy „trailer” alkot egy alegységet egy-egy transzformátorral. A gépészeti berendezések nagy része ezeken a motorvonatokon is a tetőre került. A vonatok a felszállóajtó környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett található ülésekhez viszont lépcsőzni kell.

Csehországban nem sikerült jól a CRRC motorvonatok forgalomba állítása, ahol a kínai járművek nem kapták meg a hatósági engedélyeket és végül a két érdeklődő vasúttársaság is visszalépett a vásárlási szándékától. A szerelvény vasárnap Vácon járt egy facebookos bejegyzés alapján.

A Budapest–Belgrád vasútvonal, azaz a BuBe

A Budapestet Belgráddal összekötő gyorsvasutat az elmúlt években építették, a munkálatokkal már csaknem teljesen végeztek. A vasútvonal 166 kilométeres magyarországi szakaszát a Budapest–Kelebia vasútvonal alkotja, míg a szerbiai szakaszát a Belgrád–Újvidék–Szabadka vasútvonal. 

Miután a szerbiai Újvidéken mindenszentekkor tragédia történt egy vasútállomáson, Lázár János építésügyi miniszter úgy döntött, hogy teljes műszaki és pénzügyi átvilágítást rendelt el a gyorsvasút magyarországi szakaszával kapcsolatosan. 

A BuBe Magyarország legnagyobb közlekedési beruházása, bekerülése 2,2 milliárd dollár, mintegy 800 milliárd forint. 

Aleksandar Vucic szerb elnök néhány napja bejelentette, hogy a vasút szerbiai szakasza elkészült, és még szeptemberben megnyílhat a forgalom előtt. 

Ez a projekt nemcsak logisztikai szempontból stratégiai, hanem Kína európai jelenlétének egyik zászlóshajója is, hiszen a Peking által kezdeményezett Új Selyemút európai kapuját jelenti. A vasútvonal a magyar–szerb–kínai együttműködés jelképe, és megnyitása újabb lendületet adhat a közép-európai szállítási folyosóknak.

A beruházás létjogosultságát és azt, hogy Magyarországnak miért éri meg ez a gigaberuházás, a Világgazdaság az alábbi cikkben részletezi.

Augusztusban Magyarországon tesztéltelték a Stadler KISS-hez hasonló kínai emeletes vonatot, a Zemut, azaz a DDEMU-t. A MÁV a kínai CRRC ZEMU emeletes vonattal úgynevezett összeférhetőségi próbákat tartott a hazai hálózaton.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu