Elszabadul a pokol a kibertérben, a mesterséges intelligencia segít a bűnözőknek

A kiberbűnözés szintlépésére figyelmeztetnek a Sophos elemzői, akik szerint 2026-ban a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások elharapózása következik. Az idei tapasztalatok azt mutatják, hogy a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a kibertámadások elleni védekezéshez pedig az identitásvédelem és a mesterséges intelligencia használatának szabályozása kerül előtérbe.
VG
2025.12.22, 16:51
Frissítve: 2025.12.22, 17:05

A támadók már nem a rendszereket, hanem az embereket célozzák, mégpedig egyre kifinomultabb, mesterséges intelligencia használatával dolgozó eszközökkel – állítja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője. A 2026-os év fordulópont lehet a kibertámadásokban: a deepfake-technológiák és az AI ügynökök már vállalati folyamatok megkerülésére is alkalmasak.

mesterséges intelligencia, ai
A mesterséges intelligencia a kiberbűnözők kedvelt eszközévé vált / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

A szakértő hat trendet azonosított, amelyek között ott van az AI használata rosszindulatú célokra, és az észak-koreai IT-munkások beépülése is. További részletek az Origo cikkében.

 

