Kilőtt az olajár, miután Amerika feltartóztatott egy venezuelai olajszállító hajót - egyre nő a befektetők félelme

Emelkedtek az olajárak hétfőn, miután az Egyesült Államok feltartóztatott egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjai közelében, nemzetközi vizeken. Eközben továbbra is feszült a piac Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatban. Mindkét fejlemény az ellátási zavaroktól való félelmet erősítette – mutat rá hétfői cikkében a Reuters.

Geopolitikai feszültségek mozgatták meg az olajpiacot, erős drágulással indult a hét / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 1,31 dollárral, azaz 2,17 százalékkal 61,78 dollárra emelkedett hordónként hétfő délutánra. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára pedig 1,25 dollárral, 2,2 százalékkal 57,77 dollárra nőtt.

A piaci szereplők most már kockázatot látnak a venezuelai olajexport esetleges fennakadásában az amerikai embargó miatt, miközben korábban meglehetősen nyugodtan kezelték ezt a tényezőt

– mondta Giovanni Staunovo, a UBS elemzője.

A venezuelai kőolaj a globális kínálat mintegy 1 százalékát adja.

Az Egyesült Államokból és az OPEC+ termelői csoportból származó növekvő kínálat nagyrészt ellensúlyozta az ellátási zavarok miatti aggodalmakat más térségekben, így a Brent ára 2025 második felében jellemzően 65 dollár körül mozgott. Az elmúlt hónapban azonban a túlkínálattal kapcsolatos félelmek miatt az árak csökkentek.

Tony Sycamore, az IG elemzője szerint

az olajárak visszapattanását Donald Trump amerikai elnök bejelentése indította el, amely szerint „teljes és átfogó” blokádot vezetnek be a szankcionált venezuelai olajszállító hajókkal szemben.

Ezt követte hír egy ukrán dróntámadásról az orosz árnyékflotta egyik hajója ellen a Földközi-tengeren.

A Brent és a WTI irányadó árfolyamai a múlt héten mintegy 1 százalékkal estek.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna tisztségviselői az elmúlt három napban Floridában tartott tárgyalásokon az álláspontok összehangolására törekedtek az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Elmondása szerint ezek a megbeszélések, valamint az orosz tárgyalókkal folytatott külön egyeztetések eredményesek voltak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik vezető külpolitikai tanácsadója ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy az európaiak és Ukrajna által az amerikai javaslatokhoz tett módosítások nem javították a béke kilátásait.