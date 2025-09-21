Deviza
Szomorú nap: bontják a világhírű magyar gyárat – videóra vették, hogyan tűnik el az épület

Egykor a város iparának fényes csillaga volt az üveggyár. Az Ajka Kristály épületeinek nagy részét elbontják, a cég a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szinten működik.
VG
2025.09.21, 12:07
Frissítve: 2025.09.21, 13:13

Újabb szakaszához érkezett az Ajka Kristály épületének bontása, a Veszprém vármegyei város hajdan világhírű üveggyára még meglévő tanúinak az eltüntetése. Már eltűnt a hatalmas épület fél oldala, egy markoló takarítja a törmeléket – számolt be róla az Ajkai Szó helyi hírportál, amely videót is készített a munkálatokról.

Ajka Kristály üveggyár üzem munkások, munka, dolgoznak
Az ajkai üveggyár korábban rengeteg embernek adott munkát / Fotó: Brenda Tamás

Helyszíni tudósításukban azt írják, hogy az épülethez közelebb érve észrevették, hogy a nyílászárókat rendben a szemközti falhoz támasztották, mellette csövek, szerelvények halmaza található. A helyszínen tartózkodó, őrnek tűnő férfi a lap kérdésére azt válaszolta, hogy kis erejű robbantásokkal bontják az épületet, ezért nem hallani semmit, csak a keletkezett porfelhőt látni.

Az üveggyár egykori dolgozója, Soós Ferencné, aki a magalakulástól, 2001. áprilistól az Üveggyári Nyugdíjas Klub vezetője, elmondta, hogy 16 éves kora óta ott dolgozott, fokozatosan jutott magasabb beosztásba. Közben a gyár segítségével le is érettségizett.

„A gyár bezárása nagy-nagy szívfájdalom nekünk! Az volt az életünk, a férjemmel együtt. Sok mindent túléltünk ott, de nagyon szerettem a csiszolást is, csak a kezem nem bírta, ezért átképeztem magam az olvasztásra, és dolgoztam még 12 évig” – nyilatkozta az egykori dolgozó.

A most bontásra kerülő épületben irodákon kívül tárgyalóterem, a földszinten orvosi rendelő, étkező, konyha voltak. A légópincében tartották a balesetvédelmi előadásokat.

Jelentősen leépült, de még működik az ajkai cég

Az Ajkai Szó egy korábbi cikkében írt róla, hogy a 19. század végén, a sűrű bakonyi erdőkre alapozva épített gyárnak voltak már nehéz időszakai az elmúlt évszázadokban. A rendszerváltásig állami tulajdonként üzemelt, majd működtetése egy tőkeerős cégcsoport (akkor Fotex) kezébe került. A Világkereskedelmi központ ikertornyai ellen intézett támadások után szinte megszűntek megrendelései, de akkor is sikerült talpra állnia. Bár ezt követően működési költségeikre az energiaárak 10-30 százalékos emelkedése negatívan hatott, és piaci lehetőségeik is fokozatosan szűkültek, mindig sikerült alkalmazkodniuk a külső körülményekhez.

Később a Covid-járvány sem múlt el hatástalanul az ajkai üveggyár életében, ahogy akkor már nem is működtek az üvegolvasztó kemencék. 2020-ban jelentős létszámleépítés történt, 110-ről mintegy 20 főre csappant a létszám. És akkor már meg is kezdődött a fölöslegessé vált épületek bontása.

Az Opten céginformációs adatbázisban szereplő adatok alapján az Ajka Kristály Üvegipari Kft. továbbra is működik. A vállalat nettó árbevétele 2024-ben 442,87 millió forint volt, adózott eredménye pedig 149,774 millió forint. A dolgozói létszáma 12 fő.

A cég vagyona ugyanakkor drasztikusan visszaesett:

  • Miközben 2022-ben a jegyzett tőke még 2,98 milliárd forint, a saját tőke pedig 2,171 milliárd forint volt,
  • addig 2024-re a saját tőke 0,344 milliárd forintra, jegyzett tőkéje pedig 0,1 milliárd forintra zsugorodott.

Beszámolója alapján a mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az Ajka Kristály Üvegipari Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Vagyis a társaság a jövőben is folytatja tovább a tevékenységét.

