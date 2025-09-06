Kijózanító pofont kapott Németország: nem elég tankokat gyártani a gazdaság talpra állításához

Szárnyalnak az európai hadiipari részvények, hatalmas megrendeléseket kapnak a cégek és az oroszokkal való tartós szembenállásra készülő Európai Unió önti a pénzt fegyverbe és katonai infrastuktúrába. Ezt az új reményt kapta Brüsszeltől a német ipar és a német gazdaság a zöld forradalom helyett. Az élet azonban egyelőre különböző formákban rácáfol, hogy harcjárműveket és lőszert gyártani elegendő stratégia a megroppant versenyképesség helyreállítására. Pénteken például a német ipari megrendelési adatok formájában.

Német gazdaság: tankot gyártani nem lesz elég Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Röviden,

a megrendelések 2,9 százalékkal visszaestek júliusban az előző hónaphoz képest,

pedig az elemzők 0,5 százalékos emelkedést vártak,

április óta egyetlen hónapban sem nőttek a megrendelések és egy év alatt hét hónapban visszaesés volt.

Emlékeztető: Közép-Európa legnagyobb gazdaságai mind erősen függnek a német gazdasági teljesítménytől. A legjobban az exportra támaszkodó Szlovákia, Magyarország és Csehország: ezer szálon kapcsolódnak Európa legnagyobb gazdaságához, legerősebben az autóiparon keresztül.

Német gazdaság: az EU stratégiáját áthangolták a hadiipar irányába

A vámháború és a hozzá kapcsolódó várakozások erős ingadozásokat okoztak Európa külkereskedelmében idén, de a német ipar kilátásait illetően javulásra volt remény. A versenyképességét illetően már évekkel ezelőtt láthatóak voltak a problémák, a 2020-as években pedig sorban érkeztek a pofonok:

a világjárvány, majd az ezt követő logisztikai problémák,

minden német atomerőmű bezárása,

a háború, amelynek során felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és amire hivatkozva politikusaik leszakították a németeket az olcsó orosz energiáról,

a kínaik előretörése a zöld átállásban,

miközben Scholz kancellár német kormánya béna kacsává vált ,

majd a vámháború.

Az elmúlt körülbelül egy évben Ursula von der Leyen második ciklusában az Európai Bizottság elnökeként áthangolta az unió gazdasági stratégiájának fókuszát a zöldenergiától a hadiipar irányába, a költségvetési terveket illetően, és ugyanez történt Németországban Merz kancellár alatt, az elhatározott hatalmas kiadási programok azonban csak évek alatt lendülnek mozgásba. És marad a nagy kérdés, hogy a védelmi ipari fókusz elegendő mértékben hozzájárul-e az európai versenyképesség javításához.