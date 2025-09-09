Új front nyílt az USA-ban, ez sokkolta az üzleti életet – elárasztják az ügyfelek a jogászokat

Jogi tanácsot kértek azok a nemzetközi cégek, amelyek külföldi munkavállalóit a napokban őrizetbe vette az amerikai bevándorlási hivatal. A multinacionális vállalatok megtorpantak, óva intette az utazásoktól egy nagyszabású razzia.
A múlt héten 475, többségében dél-koreai állampolgárt vettek őrizetbe a Georgia államban található Ellabellben, a Hyundai és az LG Energy Solution közös gyárának építésén. Az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) nagyszabású razziája új frontot nyitott a Fehér Ház szélesebb körű, illegális bevándorlás elleni fellépésében. Az ICE közölte, hogy a szövetségi parancs végrehajtása során olyan személyeket találtak, akik „látogatói vízumot használtak csalárd módon”.
Az ügyfelek elárasztják az e-mailjeinket, azon tűnődnek, hogy a munkavállalói vízummal itt tartózkodó külföldi dolgozóikat célba veheti-e a kormány
– magyarázta Matthew Dunn, a HSF Kramer ügyvédi iroda amerikai üzleti bevándorlással foglalkozó részlegének vezetője a Financial Timesnak.
Robert Loughran, a Foster Global texasi bevándorlási ügyvédje szerint a razzia egy lazább ellenőrzési időszakot követett. „Voltak olyan négyéves időszakok, amikor az ICE-t arra utasították, hogy maradjon az irodában, hacsak nincs konkrét panasz – mondta Loughran. – Most ennek az ellenkezője van. Most az ICE-egységeket arra ösztönzik, hogy kimenjenek, és találjanak bevándorlási jogsértéseket. És őszintén szólva, ez egy célpontokban gazdag környezet.”
Tami Overby, a DGA Group nemzetközi kereskedelmi tanácsadója és az USA–Korea Üzleti Tanács korábbi elnöke arról beszélt az üzleti lapnak, hogy a nagy külföldi vállalatok elhalasztották egyes amerikai utazásaikat addig, amíg felülvizsgálják a georgiai razzia jogi következményeit.
Váratlan volt és sokkoló látni, hogy több száz koreai munkást bűnözőként kezelnek. Ezeket a videókat és fotókat nemcsak Koreában, hanem Japánban, Tajvanon és az Egyesült Államok más kereskedelmi partnereinél is látták, akik szintén jelentős beruházásokat hajtanak végre az USA-ban.
Egyes bevándorlási ügyvédek szerint a letartóztatottak közül sokan úgynevezett B-1 vízummal érkeztek az Egyesült Államokba üzleti találkozókra, vagy egy ehhez kapcsolódó vízummentességi program keretében léptek be az országba. Sokan közülük alvállalkozóknak dolgoztak.
„Lehet, hogy a B-1 kategóriát üzleti találkozókra túl szigorúan használták, vagy az ICE lépte túl a hatáskörét, és szűkebben értelmezték, mit engedélyez a törvény üzleti látogatóknak, mint amit a szabályozás tartalmaz” – mondta Dan Maranci, a WR Immigration ügyvédi iroda partnere.
Charles Kuck bevándorlási ügyvéd úgy tudja, hogy sok koreai munkás olyan vízummal tartózkodott az Egyesült Államokban, amely lehetővé teszi, hogy a beszállítók segítsenek berendezéseket telepíteni amerikai üzemben. A jogász elmondta, hogy őt is megkereste több külföldi befektető azzal a kérdéssel, hogy hogyan készüljenek fel arra, ha az ICE megjelenik a gyárukban.
Tom Homan, az amerikai kormányban a határvédelemért felelős vezető vasárnap a CNN-nek arról beszélt, hogy „sokkal több munkahelyi végrehajtási akció” lesz, mivel az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek foglalkoztatása aláássa az amerikaiak fizetését.
A DGA Group szakértője, Overby szerint azok az iparágak vannak leginkább kitéve a razziák kockázatának, amelyek helyi munkaerőt vonnak be. Különösen igaz ez azokra a területekre, ahol az amerikai munkavállalók nem rendelkeznek olyan technikai szakértelemmel, mint az ázsiaiak, például az akkumulátorgyártás, a hajóépítés és a félvezetőgyártás.
Ezek azok az iparágak, amelyeket Donald Trump meg szeretne erősíteni az amerikai gazdaságban. Az amerikai elnök a világgazdaságot megrengető vámháborúját is azzal a célzattal indította, hogy az amerikai és a multinacionális cégek vigyék az Egyesült Államokba a gyártásukat.
