Új front nyílt az USA-ban, ez sokkolta az üzleti életet – elárasztják az ügyfelek a jogászokat

Jogi tanácsot kértek azok a nemzetközi cégek, amelyek külföldi munkavállalóit a napokban őrizetbe vette az amerikai bevándorlási hivatal. A multinacionális vállalatok megtorpantak, óva intette az utazásoktól egy nagyszabású razzia.

Bevándorlók tüntettek Donald Trump bevándorlásellenes politikája ellen a Hyundai és az LG Energy Solution épülő gyáránál, szombaton / Fotó: USA Today Network via Reuters

A múlt héten 475, többségében dél-koreai állampolgárt vettek őrizetbe a Georgia államban található Ellabellben, a Hyundai és az LG Energy Solution közös gyárának építésén. Az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) nagyszabású razziája új frontot nyitott a Fehér Ház szélesebb körű, illegális bevándorlás elleni fellépésében. Az ICE közölte, hogy a szövetségi parancs végrehajtása során olyan személyeket találtak, akik „látogatói vízumot használtak csalárd módon”.

Az ügyfelek elárasztják az e-mailjeinket, azon tűnődnek, hogy a munkavállalói vízummal itt tartózkodó külföldi dolgozóikat célba veheti-e a kormány

– magyarázta Matthew Dunn, a HSF Kramer ügyvédi iroda amerikai üzleti bevándorlással foglalkozó részlegének vezetője a Financial Timesnak.

Robert Loughran, a Foster Global texasi bevándorlási ügyvédje szerint a razzia egy lazább ellenőrzési időszakot követett. „Voltak olyan négyéves időszakok, amikor az ICE-t arra utasították, hogy maradjon az irodában, hacsak nincs konkrét panasz – mondta Loughran. – Most ennek az ellenkezője van. Most az ICE-egységeket arra ösztönzik, hogy kimenjenek, és találjanak bevándorlási jogsértéseket. És őszintén szólva, ez egy célpontokban gazdag környezet.”

Az Egyesült Államokba való belépés szabályai homályosak

Tami Overby, a DGA Group nemzetközi kereskedelmi tanácsadója és az USA–Korea Üzleti Tanács korábbi elnöke arról beszélt az üzleti lapnak, hogy a nagy külföldi vállalatok elhalasztották egyes amerikai utazásaikat addig, amíg felülvizsgálják a georgiai razzia jogi következményeit.

Váratlan volt és sokkoló látni, hogy több száz koreai munkást bűnözőként kezelnek. Ezeket a videókat és fotókat nemcsak Koreában, hanem Japánban, Tajvanon és az Egyesült Államok más kereskedelmi partnereinél is látták, akik szintén jelentős beruházásokat hajtanak végre az USA-ban.

Egyes bevándorlási ügyvédek szerint a letartóztatottak közül sokan úgynevezett B-1 vízummal érkeztek az Egyesült Államokba üzleti találkozókra, vagy egy ehhez kapcsolódó vízummentességi program keretében léptek be az országba. Sokan közülük alvállalkozóknak dolgoztak.