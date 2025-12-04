Deviza
Még karácsony előtt újabb munkavállalókat rúghatnak ki Gattyán Györggyék, fórumokon zúdul rájuk a népharag – mindenkit berendeltek

VG
2025.12.04, 14:46
Frissítve: 2025.12.04, 15:00

Újabb tömeges elbocsátásokról döntött Magyarország egyik leggazdagabb emberének cége. Racionalizációra, reorganizációra és a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva az elmúlt másfél évben több száz ember munkája szűnt meg a Gattyán György vezette Docler Holdingnál.

Gattyán GyörgySzékesfehérvár, 2020. május 7. Gattyán György, a Docler cégcsoport alapító-tulajdonosa a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban tartott adományátadáson 2020. május 7-én. Hatvan teqballasztalt kaptak adományként magyarországi gyermekotthonok a Docler cégcsoport felajánlásaként. MTI/Koszticsák Szilárd
Gattyán György cécgsoportjánál újabb elbocsátások jönnek / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Forbes értesülései szerint még idén, karácsony előtt újabb leépítés jöhet a vállalatnál. A lap információink alapján ez akár 160 főt is érinthet az IT cégcsoportban. Ennek kapcsán megkeresték Nemes Tamást, a csoport kommunikációs és CSR vezetőjét, aki elárulta, hogy szerdán dönt a menedzsment, hogy indokolt-e újabb létszámcsökkentés a nyáron megkezdett átszervezés részeként.

Azonban könnyen lehet, hogy nem csupán a leépítések miatt fog csökkeni a cégcsoport munkavállalóinak száma. Ugyanis hetek óta terjed a Reddit közösségi oldalon a hír, mi szerint a home office eltörlésére készül a cég. Erre az értesülésre főleg felháborodott kommentek érkeztek, jelentős részük  a dolgozók részéről, és állítólag már sokan álláskeresésbe is kezdtek. A Forbesnak ennek kapcsán a Docler azt a választ adta, hogy bizonyos csoportoknál, részlegeken és csak bizonyos munkakörökben volt home office, vagyis eleve nem a teljes cégcsoportra volt kiterjesztve.

A tulajdonos, Gattyán György a Forbes 50 leggazdagabb magyar listáján a hatodik helyen végzett 2025-ben 352,4 milliárd forint becsült vagyonnal. A milliárdos üzletember 2024 végén bevásárolta magát a Playboyba is.

Gattyán György – még Luxemburgban is felfigyeltek rá, elbocsát a birodalom, a nyertes a mesterséges intelligencia

Idén augusztusban elbocsátások kezdődtek a Docler Group luxemburgi leányvállalatánál. Reddit- és Facebook-bejegyzések alapján a Luxembourg Times azt írja, többen csak nemrég írták alá a szerződésüket, és költöztek a Benelux országba a családjukkal, majd még a munkába állás előtt elbocsátották őket.

A cég akkor azt kommunikálta, hogy az átszervezés magában foglalja a kulcsfontosságú munkafolyamatok automatizálását és mesterséges intelligenciával működő eszközök bevezetését bizonyos részlegekben. A vállalat a közleményben elismeri, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése bizonyos munkafolyamatoknál kevesebb munkaerőt igényelhet, emiatt – a Docler Holdig szerint – leépítésekre kell számítani.

A csoport nem erősítette meg, hogy melyik országban hány alkalmazottat érint a létszámcsökkentés, de a Telex a cég közleménye alapján arról ír, hogy a Gattyán-birodalom budapesti leánya is érintett: a Docler-Byborgtól 200 embernek kell távoznia.

Tömeges leépítés indult a Gattyán György budapesti luxusszállodájában – bezárja a kapuit

November közepén érkezett a hír, hogy csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat menedzsmentje, a döntés gazdasági, racionalizálási okokból született – közölte akkor Nemes Tamás, a Gattyán György tulajdonában lévő Docler Holding kommunikációs vezetője a Telexszel.

Elmondták, hogy a leépítés 45 főt érint a budai hotelben. „A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők” – derült ki a cégcsoport tájékoztatásából.

