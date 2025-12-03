Rendezik a béreket az akkumulátorgyártónál – meglepődik, mennyit visznek haza a munkások januártól
Amíg nálunk még csak a karácsonyi műszakbeosztást tervezik a munkáltatók, addig Kínában már a jövő februári tavaszi fesztivál idejére fixálják le a hadra fogható munkaerőt, hogy a termelés zökkenőmentes lehessen. Legalábbis így tesz a Debrecenben óriásgyárat építő Contemporary Amperex Technology Co. Limited, azaz a CATL, amely egyúttal általános béremelést is végrehajt január 1-jével.
Ez a kínai gazdaság utóbbi időben tapasztalt szárnyaszegett voltát tekintve nem számít szokványos lépésnek a nagyvállalatok körében, viszont jó üzenet lehet a gazdasági szereplőknek, hogy kövessék a példáját. Azért nem kell nagy dolgokra gondolni, a CATL vezetése sem üríti ki a házipénztárt, az akkumulátorgyártó kínai sajtóhírek szerint havi 150 jüannal azaz 6923 forinttal toldja meg a termelésben aktívan részt vevő munkások alapbérét.
A kétkezi dolgozók bére emelkedik elsőként
Ez egyébként 2 százalékot valamivel meghaladó béremelést jelent, ami az idei évre becsült, legrosszabb esetben is félszázalékos kínai infláció mellett reálbér-emelkedést hoz magával. Az első vonalban dolgozók nincsenek is kevesen, a CATL éves jelentése szerint a teljes, a 131 988 fős állományból 96 725-en dolgoztak a gyártósorok mellett tavaly december végén.
A közösségi médiában terjedő hírt később megerősítette Robin Zeng, a társaság alapító elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ezzel a tehetséget, a szorgalmat, a lojalitást ismerik el, de egyben
- a termelékenység növelése,
- a termékminőség javítása
- és a vállalat versenyképességének fokozása
is a megfogalmazott céljaik között szerepel. A CATL gyáraiban a jellemző havi munkajövedelem 7000 és 8300 jüan között szóródik, azaz 323 és 383 ezer forint között, de ezt számos tényező, így a túlórák száma vagy a leállások hossza nagyban befolyásolja. Pontos adatokat a cég nem közöl, viszont az ünnepi toborzásnál közzétett számok iránymutatók lehetnek.
Ünnepi bónusszal „kecsegtet” a CATL
A Cailian Press tudósítása szerint az a CATL-dolgozó, aki vállalja, hogy végigdolgozza a február 15–23. közötti ünnepeket, s ezzel együtt 25 munkanapot vállal a 28 napos hónapban, az 3200 jüan (148 ezer forint) extra jutalomban részesül. Alapbérrel együtt pedig 11 500 jüant (531 ezer forint) vihet haza a dolgozó.
Viszonyítáésképpen: a Kínában jelenleg kapható, legolcsóbb elektromos kisautó, a Wuling Hongguang MINI EV 45 ezer jüantól, azaz 2,07 millió forinttól indul, azaz egy a CATL-nál dolgozó, négytagú család akár egy hónap alatt össze tudná szedni a rávalót a pluszmunkával. Más kérdés, hogy így megérné-e.
A februári bónuszprogram a CATL ésa teljes tulajdonában lévő leányvállalatok akkumulátor- és anyaggyártó bázisainak és központjának alkalmazottaira vonatkozik.
Az nem lehet kérdéses, hogy a felhívásra kellő számú jelentkező lesz, mivel a kínaiak körében a megbecsült álláshoz való ragaszkodás még a családi szempontokat is sok esetben felülírja. Amúgy pedig, aki kiveszi az ünnepeket, az arra az időre nem kap fizetést. Legalábbis ez a bevett és elfogadott gyakorlat.