Rendezik a béreket az akkumulátorgyártónál – meglepődik, mennyit visznek haza a munkások januártól

Amíg nálunk még csak a karácsonyi műszakbeosztást tervezik a munkáltatók, addig Kínában már a jövő februári tavaszi fesztivál idejére fixálják le a hadra fogható munkaerőt, hogy a termelés zökkenőmentes lehessen. Legalábbis így tesz a Debrecenben óriásgyárat építő Contemporary Amperex Technology Co. Limited, azaz a CATL, amely egyúttal általános béremelést is végrehajt január 1-jével.

A CATL rendezi a béreket – ezt Robin Zeng alapító-vezérigazgató hivatalosan is megerősítette / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a kínai gazdaság utóbbi időben tapasztalt szárnyaszegett voltát tekintve nem számít szokványos lépésnek a nagyvállalatok körében, viszont jó üzenet lehet a gazdasági szereplőknek, hogy kövessék a példáját. Azért nem kell nagy dolgokra gondolni, a CATL vezetése sem üríti ki a házipénztárt, az akkumulátorgyártó kínai sajtóhírek szerint havi 150 jüannal azaz 6923 forinttal toldja meg a termelésben aktívan részt vevő munkások alapbérét.

A kétkezi dolgozók bére emelkedik elsőként

Ez egyébként 2 százalékot valamivel meghaladó béremelést jelent, ami az idei évre becsült, legrosszabb esetben is félszázalékos kínai infláció mellett reálbér-emelkedést hoz magával. Az első vonalban dolgozók nincsenek is kevesen, a CATL éves jelentése szerint a teljes, a 131 988 fős állományból 96 725-en dolgoztak a gyártósorok mellett tavaly december végén.

A közösségi médiában terjedő hírt később megerősítette Robin Zeng, a társaság alapító elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ezzel a tehetséget, a szorgalmat, a lojalitást ismerik el, de egyben

a termelékenység növelése,

a termékminőség javítása

és a vállalat versenyképességének fokozása

is a megfogalmazott céljaik között szerepel. A CATL gyáraiban a jellemző havi munkajövedelem 7000 és 8300 jüan között szóródik, azaz 323 és 383 ezer forint között, de ezt számos tényező, így a túlórák száma vagy a leállások hossza nagyban befolyásolja. Pontos adatokat a cég nem közöl, viszont az ünnepi toborzásnál közzétett számok iránymutatók lehetnek.

Ünnepi bónusszal „kecsegtet” a CATL

A Cailian Press tudósítása szerint az a CATL-dolgozó, aki vállalja, hogy végigdolgozza a február 15–23. közötti ünnepeket, s ezzel együtt 25 munkanapot vállal a 28 napos hónapban, az 3200 jüan (148 ezer forint) extra jutalomban részesül. Alapbérrel együtt pedig 11 500 jüant (531 ezer forint) vihet haza a dolgozó.