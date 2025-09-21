Ez most Európa legolcsóbb országa: kevesen gondolnának rá, pedig nincs messze Magyarországtól – mutatjuk az árakat

Nem is olyan egyszerűen megválaszolható kérdés, hogy melyik Európa legolcsóbb országa. Nem mindegy, hogy mi szerint nézzük ugyanis: a helyiek keresete hol ér a legtöbbet, vagy az európai átlaghoz képest olcsóbb/drágább az adott ország? Ezek mindenképpen alkalmas támpontok lehetnek a kérdés megfejtésében.

Európa legolcsóbb országa: Albánia lenne az? / Fotó: Anadolu via AFP

Ugyan nem objektív, de vannak olyan, mindenki által igénybe vett szolgáltatások, például a közösségi közlekedés, amelyek átlagos árszintjét sokan ismerik: a „buszjegyindex” mindenképpen beszédes lehet, de korántsem biztos, hogy objektív. Eszerint mindenesetre minden bizonnyal

Fehéroroszország végezne az élen,

hiszen mindössze 90 forintnyi belarusz rubelbe kerül egy vonaljegy, viszonyításképpen a középmezőny alsó részében található Magyarországgal, ahol 500 forint, azaz több mint ötszöröse.

Tényleges egyéni fogyasztás – jó „értékmérő”

Sokszor használják a „tényleges egyéni fogyasztásnak” hívott költségindexet az összehasonlítás alapjának. Ez a háztartások által elfogyasztott összes árut és szolgáltatást méri. Ide tartoznak

a vásárolt fogyasztási cikkek és szolgáltatások,

valamint a nonprofit intézmények és a kormány által nyújtott szolgáltatások is beárazva.

Ha így az Európai Unió átlagos árszintjét tekintjük 100-nak, Svájc mutatója kúszik a legmagasabbra, 184-re, közvetlen üldözi Izland 173-mal, a szomszédos Ausztria értéke 120, Magyarország 68, Románia és Bulgária 57-es mutatót ért el. A seregajtó – ezen a listán – Törökország 47-es mutatóval.

Nagy tehát a szórás: Svájc árszínvonala csaknem négyszer magasabb, mint Törökországé.

Ez a lista viszont nem tartalmazza a már említett nagy esélyes Fehéroroszországot.

Európa legolcsóbb országa: kelet a nyerőbb

Amit biztosan ki lehet jelenteni, hogy Kelet-Európa, a volt szocialista országok biztosan olcsóbbak, mint a tradicionálisan demokratikus, piacorientált Nyugat. Ugyanakkor a különbség csökken, elég csak Horvátországra gondolni: az évtizedekkel ezelőtt csodálatos tengerpartja mellett kedvező áraival hódító nyaralóparadicsom mára olyan drágává vált, hogy a szezonban a német turisták is sokszor posztoltak a közösségi médiában a borsos árakról.