Kómában fekszik a padlón a világ egyik legfejlettebb országa – megérkezett az első adat, jókora gyomrost kapott az export

Svájc kapta Donald Trumptól a legmagasabb vámot a fejlett országok közül: augusztus 8-tól a svájci importra 39 százalékos vámot vetett ki az Egyesült Államok. Ez pedig azonnali hatást okozott a két ország közötti kereskedelemben.

Svájcnak is odaütött Donald Trump a büntetővámjával / Fotó: Tupungato / Shutterstock

Az Egyesült Államokba irányuló svájci export, a szezonális ingadozásoktól megtisztított adatok szerint, augusztusban 22 százalékkal volt alacsonyabb, mint júliusban – közölte csütörtökön a svájci vámhivatal. Az Amerikából érkező import ugyanakkor változatlan maradt.

Ennek következtében

az Egyesült Államok és Svájc közötti kereskedelmi mérleg hiánya 2,06 milliárd frankra, azaz 2,6 milliárd dollárra szűkült a júliusi 2,93 milliárd svájci frankról. Ez 2020 óta a második legalacsonyabb érték

– írja a Bloomberg csütörtöki elemzésében.

A svájci kormány folyamatosan tárgyal az amerikai kormánnyal egy alacsonyabb adókulcsért. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter a múlt héten azt mondta, Washington „valószínűleg megállapodik Svájccal”, de részleteket nem közölt.

A svájci tárgyalók számára nehéz egyensúlyt találni Washingtonnal, különösen a mezőgazdaság kérdésében, amely belföldön érzékeny téma. A svájci gazdák szövetségének vezetője szerdai interjújában elutasította azokat az elképzeléseket, hogy az amerikai termelők több marhahúst vagy baromfit exportálhassanak Svájcba.

Összességében az, hogy az Egyesült Államokba irányuló export csaknem negyedével esett vissza, kevésbé érintette az egész svájci külkereskedelmet. Az európai országokba, valamint Kanadába és Mexikóba irányuló nagyobb szállítások ugyanis ellensúlyozták a kiesést. Az összesített export így mindössze 1 százalékkal csökkent augusztusban a júliusihoz képest.

Azokból az árukból, amelyekre az amerikai vám vonatkozik, ugyanakkor jelentős volt a visszaesés.

Júliushoz képest Svájc 8,6 százalékkal kevesebb órát exportált, a gyógyszeripari termékek exportja pedig 1,3 százalékkal csökkent.

Bár a svájci gazdaság eddig ellenállónak bizonyult, a kormány közölte, hogy az amerikai vámok miatt idén lassabb növekedésre számít. Svájc igyekszik diverzifikálni kereskedelmi kapcsolatait, például a Dél-amerikai Mercosur-blokkal kötött új szabadkereskedelmi megállapodással, amelyet ezen a héten írtak alá.