Fordulat a javából: kimondták a legnagyobb európai cégek, tönkre teszi őket Ukrajna – sorra zárnak be a gyárak és még több fog

Az elmúlt években ritkán látott válság söpör végig az európai cukorpiacon. Az árak hároméves mélyponton járnak, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek, a klímaváltozás és a betegségek pedig újabb terheket raknak a gazdák és a gyártók vállára. A szakértők szerint, ha a helyzet nem változik, az európai cukoripar válsága további gyárbezárásokhoz és a termelés drasztikus csökkenéséhez vezethet.
Az Európai Bizottság adatai szerint a cukor ára 2024 nyara óta több mint harmadával esett vissza, tonnánként 536 euróra. Az áresés hátterében három tényező áll:
A piaci szereplők szerint ezek együtt olyan túlkínálatot hoztak létre, amely teljesen felborította a kereslet-kínálat egyensúlyát.
Az iparág szereplői sorra jelentenek be drámai eredményeket: a francia Tereos bevétele 25 százalékkal esett vissza, működési eredménye pedig 79 százalékkal zuhant. A német Südzucker, Európa legnagyobb cukorgyártója 85 százalékos profitcsökkenést jelentett, és akár 200 millió eurós éves veszteséget is kilátásba helyezett. A Cristal Union pedig 62 százalékkal alacsonyabb nyereségről számolt be, és még kedvezőtlenebb piaci környezetre figyelmeztetett.
Csak 2025-ben eddig öt cukorgyár zárta be kapuit Európában, a 2010 óta felszámolt brit üzemekkel együtt már 83 működő gyár maradt a kontinensen.
A gyárak mellett a termelők is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Az alacsony árak miatt sokan inkább csökkentik a vetésterületet, nehogy veszteségesen kelljen értékesíteniük a répát. A szakértők szerint a termőterület közel 10 százalékkal zsugorodhat idén.
Eközben a költségek folyamatosan emelkednek: a Tereos számításai szerint 2017 óta tonnánként 200 euróval drágult a cukor előállítása, főként a megugró energiaárak, az inputanyagok drágulása és a klímaváltozással összefüggő kockázatok miatt.
A gyártók egy része az uniós szabályozásban látja a gondok forrását: szerintük
„Ez súlyosan aláássa az európai versenyképességet” – mondta a Cristalco vezetője. Az ukrán import kiemelten érzékeny téma: bár Brüsszel júliustól 80 százalékkal csökkentette a kvótát, a korábbi hónapokban már akkora készletek halmozódtak fel, hogy az árak stabilizálódása egyelőre nem várható.
A szakértők szerint az áraknak rövid távon mindenképpen emelkedniük kellene ahhoz, hogy az iparág fenntartható maradjon. A Südzucker például a második félévre mérsékelt áremelkedést valószínűsít, de egyelőre bizonytalan, hogy ez elég lesz-e a veszteségek mérsékléséhez. Hosszabb távon az európai cukoripar válsága több fronton is változtatásokat sürget: hatékonyabb termelést, jobb alkalmazkodást a klímaváltozáshoz, valamint az uniós szabályozás és a kereskedelmi politika jobb összehangolását.
