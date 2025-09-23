Fordulat a javából: kimondták a legnagyobb európai cégek, tönkre teszi őket Ukrajna – sorra zárnak be a gyárak és még több fog

Az elmúlt években ritkán látott válság söpör végig az európai cukorpiacon. Az árak hároméves mélyponton járnak, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek, a klímaváltozás és a betegségek pedig újabb terheket raknak a gazdák és a gyártók vállára. A szakértők szerint, ha a helyzet nem változik, az európai cukoripar válsága további gyárbezárásokhoz és a termelés drasztikus csökkenéséhez vezethet.

Kimondták a legnagyobb európai cégek, tönkre teszi őket Ukrajna – összeomlás szélén az európai cukorpiac / Fotó: Hemis via AFP

Az Európai Bizottság adatai szerint a cukor ára 2024 nyara óta több mint harmadával esett vissza, tonnánként 536 euróra. Az áresés hátterében három tényező áll:

az ukrán export megugrása, amely 2023–2024-ben meghaladta az 1 millió tonnát,

a cukorrépa-termelés növekedése,

és a fogyasztás mérséklődése Európában.

A piaci szereplők szerint ezek együtt olyan túlkínálatot hoztak létre, amely teljesen felborította a kereslet-kínálat egyensúlyát.

Az iparág szereplői sorra jelentenek be drámai eredményeket: a francia Tereos bevétele 25 százalékkal esett vissza, működési eredménye pedig 79 százalékkal zuhant. A német Südzucker, Európa legnagyobb cukorgyártója 85 százalékos profitcsökkenést jelentett, és akár 200 millió eurós éves veszteséget is kilátásba helyezett. A Cristal Union pedig 62 százalékkal alacsonyabb nyereségről számolt be, és még kedvezőtlenebb piaci környezetre figyelmeztetett.

Csak 2025-ben eddig öt cukorgyár zárta be kapuit Európában, a 2010 óta felszámolt brit üzemekkel együtt már 83 működő gyár maradt a kontinensen.

A gyárak mellett a termelők is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Az alacsony árak miatt sokan inkább csökkentik a vetésterületet, nehogy veszteségesen kelljen értékesíteniük a répát. A szakértők szerint a termőterület közel 10 százalékkal zsugorodhat idén.

Eközben a költségek folyamatosan emelkednek: a Tereos számításai szerint 2017 óta tonnánként 200 euróval drágult a cukor előállítása, főként a megugró energiaárak, az inputanyagok drágulása és a klímaváltozással összefüggő kockázatok miatt.

A gyártók egy része az uniós szabályozásban látja a gondok forrását: szerintük

a szigorú környezetvédelmi előírások miatt az európai termelők drágábban állítanak elő cukrot,

miközben az EU vámmentesen engedi be a harmadik országokból származó termékeket.

„Ez súlyosan aláássa az európai versenyképességet” – mondta a Cristalco vezetője. Az ukrán import kiemelten érzékeny téma: bár Brüsszel júliustól 80 százalékkal csökkentette a kvótát, a korábbi hónapokban már akkora készletek halmozódtak fel, hogy az árak stabilizálódása egyelőre nem várható.