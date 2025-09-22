Deviza
A Covid kísért, megőrül tőle a Microsoft és a többiek: az amerikaiak nem akarnak munkába járni

Az amerikai cégek egyre szigorúbb irodai szabályokat vezetnek be, hogy visszacsábítsák dolgozóikat a munkahelyre. Ennek ellenére a home office továbbra is erősen tartja magát, és a munkavállalók jelentős része kitart mellette. A statisztikák szerint az átlagos irodai jelenlét alig változott az elmúlt évben.
Gergely Máté
2025.09.22, 18:55
Frissítve: 2025.09.22, 19:07

Az elmúlt évek egyik legnagyobb munkahelyi vitája az irodai és az otthoni munkavégzés aránya körül forog. Bár a pandémia után számos nagyvállalat – a Microsofttól a Paramountig – fokozatosan szigorította a jelenléti elvárásokat, a statisztikák azt mutatják, hogy az amerikai dolgozók jelentős része továbbra is inkább otthonról végezné a munkáját, mert annyira hozzászoktak a home office-hoz. A „vissza az irodába” kampány így sok helyen kifulladóban van, és nem feltétlenül azért, mert a cégek ne próbálnák megkövetelni – hanem mert a gyakorlatban nehéz érvényt szerezni a szabályoknak. Európában egész másképp áll a helyzet.

Teljesen átalakul az amerikai dolgozók munkarendje – nem engedik el a home office-t, akkor sem, ha a cégek szigorítanak
Teljesen átalakul az amerikai dolgozók munkarendje – nem engedik el a home office-t, akkor sem, ha a cégek szigorítanak / Fotó: insta_photos

A The Wall Street Journal szerint az átlagos irodai jelenlét az Egyesült Államokban alig nőtt az elmúlt évben, hiába emelkedtek a vállalati elvárások. Míg például a New York Times novembertől heti négy napot követel meg a szerkesztőségi dolgozóktól, a Microsoft februártól három napra emeli a kötelező jelenlétet, a Paramount pedig öt teljes napot ír elő New Yorkban és Los Angelesben – mégsem tapasztalható érdemi változás a tényleges részvételben, ragaszkodnak a home office-hoz.

Egyes cégek ultimátumot adnak

az NBCUniversal például közölte, hogy aki nem tudja vállalni a négynapos irodai munkát, „önkéntes kilépési csomag” keretében búcsúzhat a vállalattól.

Bár a hivatalos elvárások 2024 eleje óta átlagosan 12 százalékkal szigorodtak, az amerikai dolgozók még mindig a munkaidejük negyedét home office-ban töltik – nagyjából ugyanannyit, mint 2023-ban. Ez azt jelzi, hogy a gyakorlatban a hibrid munkavégzés lett az új normális.

A vezetők sem mindig lelkesek a szigorításban: sokan inkább megtűrik, ha a jó teljesítményt nyújtó kollégák ritkábban járnak be, nehogy elveszítsék őket. Egy friss felmérés szerint a felső vezetők közel fele hajlandó lenne fizetéscsökkentést is elfogadni, ha cserébe otthonról dolgozhatna.

Európában teljesen más a helyzet: a dolgozók zöme egy fityinget sem áldozna azért, hogy otthon dolgozhasson – ez derült ki a friss euróövezeti tanulmányból.

Szigorítás vagy leépítés?

Amerikában csak a dolgozói ellenállás okoz problémát. Az Amazon például több nagyvárosban egyszerűen kifutott az íróasztalokból, parkolóhelyekből és tárgyalókból, miután teljes állású visszatérést rendelt el. Hasonló nehézségekkel szembesült a Dell is. Más cégek kompromisszumos megoldást keresnek. Az Axon nevű technológiai vállalat az új belépőktől már heti négy irodai napot vár el, de a régebbi dolgozóknak engedi, hogy megtartsák rugalmasabb beosztásukat.

Szakértők szerint sok esetben a szigorítás valójában burkolt létszámcsökkentés. 

Több munkáltató „természetes lemorzsolódással” csökkenti létszámát – vagyis a szigorúbb irodai szabályokkal egyszerűen elérik, hogy egyesek maguktól távozzanak. A módszer azonban kockázatos: nem a cég választja meg, ki mond fel, így könnyen kulcsembereket is elveszíthet.

A bankok és pénzügyi központok erősebb jelenlétet tapasztalnak: New Yorkban a metróforgalom a járvány előtti szinthez közelít, és a belvárosi gyalogosforgalom is meghaladta már a 2019-es szintet. Országos szinten viszont az irodai látogatások még mindig harmadával alacsonyabbak a pandémia előtti időkhöz képest.

