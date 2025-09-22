A Covid kísért, megőrül tőle a Microsoft és a többiek: az amerikaiak nem akarnak munkába járni

Az elmúlt évek egyik legnagyobb munkahelyi vitája az irodai és az otthoni munkavégzés aránya körül forog. Bár a pandémia után számos nagyvállalat – a Microsofttól a Paramountig – fokozatosan szigorította a jelenléti elvárásokat, a statisztikák azt mutatják, hogy az amerikai dolgozók jelentős része továbbra is inkább otthonról végezné a munkáját, mert annyira hozzászoktak a home office-hoz. A „vissza az irodába” kampány így sok helyen kifulladóban van, és nem feltétlenül azért, mert a cégek ne próbálnák megkövetelni – hanem mert a gyakorlatban nehéz érvényt szerezni a szabályoknak. Európában egész másképp áll a helyzet.

Teljesen átalakul az amerikai dolgozók munkarendje – nem engedik el a home office-t, akkor sem, ha a cégek szigorítanak / Fotó: insta_photos

A The Wall Street Journal szerint az átlagos irodai jelenlét az Egyesült Államokban alig nőtt az elmúlt évben, hiába emelkedtek a vállalati elvárások. Míg például a New York Times novembertől heti négy napot követel meg a szerkesztőségi dolgozóktól, a Microsoft februártól három napra emeli a kötelező jelenlétet, a Paramount pedig öt teljes napot ír elő New Yorkban és Los Angelesben – mégsem tapasztalható érdemi változás a tényleges részvételben, ragaszkodnak a home office-hoz.

Egyes cégek ultimátumot adnak:

az NBCUniversal például közölte, hogy aki nem tudja vállalni a négynapos irodai munkát, „önkéntes kilépési csomag” keretében búcsúzhat a vállalattól.

Bár a hivatalos elvárások 2024 eleje óta átlagosan 12 százalékkal szigorodtak, az amerikai dolgozók még mindig a munkaidejük negyedét home office-ban töltik – nagyjából ugyanannyit, mint 2023-ban. Ez azt jelzi, hogy a gyakorlatban a hibrid munkavégzés lett az új normális.

A vezetők sem mindig lelkesek a szigorításban: sokan inkább megtűrik, ha a jó teljesítményt nyújtó kollégák ritkábban járnak be, nehogy elveszítsék őket. Egy friss felmérés szerint a felső vezetők közel fele hajlandó lenne fizetéscsökkentést is elfogadni, ha cserébe otthonról dolgozhatna.

Európában teljesen más a helyzet: a dolgozók zöme egy fityinget sem áldozna azért, hogy otthon dolgozhasson – ez derült ki a friss euróövezeti tanulmányból.