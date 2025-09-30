Itt a fordulat, a német kormány megelégelte a napelemeket, és gázerőműveket építene

Németországban a tavalyi évhez hasonlóan az áramfogyasztás csaknem 57 százalékát megújuló energiaforrásokból, elsősorban szél- és napenergiából fedezték idén az első három negyedévben – derült ki az iparág kedden közzétett hivatalos adataiból.
A napenergia felhasználása majdnem 25 százalékkal emelkedett, míg a szélerőművekből származó energia hasznosítása 12 százalékkal csökkent, mert az első negyedév kevésbé szeles időszak volt – közölte a baden-württembergi napenergia- és hidrogénkutató központ (ZSW) és az energetikai és vízgazdálkodási vállalatok szövetsége (BDEW).
A bruttó áramtermelés 0,9 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest. A kőszén már csak alig több mint 20 százalékot tett ki az ország energiamixében, míg a földgáz aránya nagyjából 16 százalék volt.
Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter elmondta: arra számítanak, hogy a következő években lassulni fog a villamos energia iránti kereslet növekedése, és ehhez akarják igazítani az energetikai átállás stratégiáját. Költségmegtakarítási célból azt fontolgatják, hogy megszüntetik a háztetőkre szerelhető, kisebb napelemek állami támogatását, de a kormánykoalíció erről még nem hozott konkrét döntéseket.
Reiche megerősítette, hogy
a megújuló energiaforrások arányát 80 százalékra akarják növelni 2030-ra, és a kőszén kivezetéséből adódó hiány kiegyensúlyozására az állam új gázerőművek építését tervezi támogatni.
Katherina Reiche (CDU) szövetségi gazdasági és energiaügyi miniszter szerint vagyonokba kerül, és a hálózat csak nehezen tudja kezelni a betáplálási pontok növekvő számát.
