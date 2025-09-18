Piásan vitte volna a repülőt a Japan Airlines kapitánya, dagad a botrány a cégnél – kemény retorziók jönnek

Az augusztus 28-án történtek szerint a Hawaii-szigetekről Japánba induló járat késett a kapitány alkoholos állapota miatt, emiatt pedig további járatok is csúszással – összesen 18 órányi késést összeszedve – tudtak elindulni. A Hawaii-szigeteken részegen szolgálatra jelentkező kapitány megszegte az arra vonatkozó vállalati szabályt, hogy a pilóták szolgálatteljesítési napjukat megelőzően sem fogyaszthatnak alkoholt.

Tavaly decemberben két tiszt bukott meg a repülés előtti alkoholteszten, az ausztráliai Melbourne-ből Tokióba tartó járat csak háromórás késéssel tudott elindulni. Mindezt súlyos, a JAL járatainak biztonságával összefüggő problémának ítélik meg a légitársaságnál, vagyis annak, hogy ezidáig nem sikerült megfelelő intézkedéseket hozni a hasonló incidensek megelőzésére és a késések kiküszöbölésére – írja az Origo.

A Japan Airlines 37 vezetőjének mérséklődik átmenetileg a bére / Fotó: Unsplash

Bérükből való levonással sújtják a JAL vezetőit

A vállalatot a közlekedésért is felelős japán minisztérium megrovásban részesítette, a vállalatvezetők pedig pénzbüntetést kapnak – elsősorban nem az ittas kapitány miatt, hanem azért, mert egyelőre nem sikerült kiküszöbölniük, hogy hasonló esetek miatt ne forduljanak elő késések. A vállalat elnöke, Tottori Micuko a következő két hónapban 30 százalékkal kevesebb fizetést vihet haza. A biztonságért és az üzemeltetés egyéb területeiért felelős ügyvezetőknek egy hónapban 20 százalékkal csökkentik a bérét büntetésként; további vezetők – ideértve a középvezetői szintet – bérük 10 százalékának mondhatnak búcsút.

Ezek a hírek nem arról szólnak, hogy a JAL járataival való repülés ne lenne biztonságos. A céget a Skytrax idén is öt csillagra értékelte – ez már zsinórban a nyolcadik egymást követő év –, és a világ légitársaságait biztonsági szempontok alapján rangsoroló listán idén a 19. helyre került. A hangsúly inkább azon van, hogy a vállalat nemcsak annak kívánja a hibázás lehetősége nélkül elejét venni, hogy pilótái alkoholos vagy más, szolgálatteljesítésre alkalmatlanságot jelentő befolyás alatt vezessék a gépeket, hanem azt is megelőzné, hogy a menetrendek többórás késések miatt boruljanak fel.