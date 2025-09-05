Rendkívüli: Kína megbüntette Európát – brutális válaszcsapásról döntöttek az elektromos autók megvámolása miatt

Kína tovább élezi a kereskedelmi vitát az Európai Unióval: pénteken előzetes dömpingellenes vámokat vetett ki a blokkból származó sertéshús importjára. A tarifa felső értéke 62,4 százalék.
Peking tavaly nyáron indított dömpingellenes vizsgálatot az európai sertéshús ellen, válaszul a kínai elektromos autókra kivetett uniós vámokra. Az elektromos autókra kivetett uniós vámok gyártótól függően változnak, az alap tíz százalék felett 17 százalék például a BYD és 35,3 a SAIC modelljeire. A többiekének az értéke is elérheti a 35,3 százalékot.
A Reuters tudósítása szerint a pekingi kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata talált bizonyítékokat a dömpingre, ami káros hatás járt a hazai iparra, és 15,6-62,4 százalékos vámokat hagyott jóvá.
A tarifák szeptember 10-től lépnek hatályba.
A döntés több mint kétmilliárd dollár értékű sertéshús-exportot érint, elsősorban olyan nagy termelőket, mint
Madrid a vizsgálat indításakor azonnal jelezte is, hogy kész együttműködni az uniós tisztviselőkkel a vámok elkerülése érdekében.
A mostani döntés rossz hír azoknak a termelőknek, akik remélték, hogy Peking júniusban hozott döntése a vizsgálat hat hónappal történő meghosszabbításáról azt jelenti, hogy hamarosan megállapodás születik az EU elektromos járműveire kivetett vámokról.
A kínai lépéssel a dél-amerikai és orosz termelők járhatnak jól, akik növelhetik piaci részesedésüket. A brazil húsexport például nemcsak a marhát, hanem a sertést illetően is nő az idén, és a fő piaca már Kína.
Az európaiak számára viszont azért is katasztrofális, mert a
Kínába irányuló sertéshús-szállítmányainak jelentős része belsőségekből áll.
A fület, az orrok és lábat a kínai konyhában ugyan nagyra becsülik, de kevés alternatív piacuk van.
Az egyetlen reménysugár, hogy
a döntés csak előzetes, és elméletileg még megfordítható vagy módosítható
a decemberben lezáruló vizsgálat előtt. Van precedens arra is, hogy Kína az előzetes vámok kivetése után is meghosszabbítja a vizsgálatokat, így lehetőséget hagyva a tárgyalásokra.
Pénteken például további hat hónappal meghosszabbították a kanadai repce elleni dömpingellenes vizsgálatát, annak ellenére, hogy augusztusban már előzetes vámokat vetett ki.
„A vizsgálatot decemberig meghosszabbították ugyan, de így is már csak néhány hónap maradt a tárgyalásos megoldás megtalálására. Ennek esélye egyre csökken” – vélekedett Even Rogers Pay, a pekingi Trivium China mezőgazdasági szakértője.
A döntést kísérő külön közleményében azonban a kereskedelmi minisztérium megerősítette, hogy
hajlandó párbeszéd és konzultáció útján
kezelni az Európai Unióval fennálló kereskedelmi feszültségeket.
