Rendkívüli: Kína megbüntette Európát – brutális válaszcsapásról döntöttek az elektromos autók megvámolása miatt

Kína tovább élezi a kereskedelmi vitát az Európai Unióval: pénteken előzetes dömpingellenes vámokat vetett ki a blokkból származó sertéshús importjára. A tarifa felső értéke 62,4 százalék.

Szeptember 10-én lépnek életbe a Kína által kivetett brutális vámok az uniós sertéshús importjára / Fotó: Shutterstock

Peking tavaly nyáron indított dömpingellenes vizsgálatot az európai sertéshús ellen, válaszul a kínai elektromos autókra kivetett uniós vámokra. Az elektromos autókra kivetett uniós vámok gyártótól függően változnak, az alap tíz százalék felett 17 százalék például a BYD és 35,3 a SAIC modelljeire. A többiekének az értéke is elérheti a 35,3 százalékot.

A Reuters tudósítása szerint a pekingi kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata talált bizonyítékokat a dömpingre, ami káros hatás járt a hazai iparra, és 15,6-62,4 százalékos vámokat hagyott jóvá.

A tarifák szeptember 10-től lépnek hatályba.

A döntés több mint kétmilliárd dollár értékű sertéshús-exportot érint, elsősorban olyan nagy termelőket, mint

Spanyolország,

Hollandia

és Dánia.

Madrid a vizsgálat indításakor azonnal jelezte is, hogy kész együttműködni az uniós tisztviselőkkel a vámok elkerülése érdekében.

A mostani döntés rossz hír azoknak a termelőknek, akik remélték, hogy Peking júniusban hozott döntése a vizsgálat hat hónappal történő meghosszabbításáról azt jelenti, hogy hamarosan megállapodás születik az EU elektromos járműveire kivetett vámokról.

Hova mehet ezek után az európai sertéshús Kína helyett?

A kínai lépéssel a dél-amerikai és orosz termelők járhatnak jól, akik növelhetik piaci részesedésüket. A brazil húsexport például nemcsak a marhát, hanem a sertést illetően is nő az idén, és a fő piaca már Kína.

A belsőséget nincs hová eladni Kínán kívül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európaiak számára viszont azért is katasztrofális, mert a

Kínába irányuló sertéshús-szállítmányainak jelentős része belsőségekből áll.

A fület, az orrok és lábat a kínai konyhában ugyan nagyra becsülik, de kevés alternatív piacuk van.

Az egyetlen reménysugár, hogy

a döntés csak előzetes, és elméletileg még megfordítható vagy módosítható

a decemberben lezáruló vizsgálat előtt. Van precedens arra is, hogy Kína az előzetes vámok kivetése után is meghosszabbítja a vizsgálatokat, így lehetőséget hagyva a tárgyalásokra.