autóipar
elektromos autók
Kína
mérföldkő
plug-in hibrid

Döntő fölényt hirdettek a kínaiak – egyre erősödik dominanciájuk a globális járműiparban

Ha nem is katonai parádéval, de egy sajtótájékoztatóval azért megünnepelték Kínában a negyvenmilliomodik új generációs autó értékesítését s azt, hogy immár tizedik éve uralják ebben a kategóriában a világpiacot. Idén 15,5 millió NEV-jármű értékesítését tervezik, százból már 48 kínai eladott autó elektromos vagy tölthető hibrid lesz.
Kriván Bence
2025.09.18., 12:54

Újabb mérföldkőhöz ért a kínai autóipar: vevőre talált a negyvenmilliomodik helyben gyártott új generációs jármű (NEV), és a fejlődés dinamikája továbbra is töretlennek mondható, noha a már-már öngyilkos árverseny veszélyeire folyamatosan figyelmeztetnek Pekingben, a nagyra fúvódott autópiaci lufi kidurranását elkerülendő.

kínai
Hiába a védővámok, a kínai autóinvázió nem ismer határokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A sarokszámon kívül sok meglepetés nem volt az állami információs hivatal által összehívott, az ötéves terv állásáról szóló csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol elhangzott, hogy Kína az utóbbi tíz évben egyre növelte világpiaci előnyét riválisaihoz képest, az utóbbi öt év pedig valóságos forradalmat hozott az állami támogatások felhasználásával felturbózott új generációs autók gyártásában, amelyek

  • a tisztán elektromos (BEV),
  • a tölthető (plug-in) hibrid (PHEV)
  • és az üzemanyagcellás (FCV)

járműveket ölelik fel a helyi kategorizálásban, azaz nem tartoznak ide a benzines hibridek sem, amelyek a Toyota Prius révén a kezdőlökést megadták az elektromos átállásnak még évtizedekkel ezelőtt. Kínában 2020 és 2024 között tízszeresére nőtt a NEV-járművek forgalma, a nyitó évben 1,3, míg tavaly már 13 millió ilyen jármű talált gazdára. 

Az idei évet 20 százalékos bővüléssel és 15,5 millió darabos NEV-értékesítéssel zárhatja az iparág, 

míg a robbanómotoros autókat is tartalmazó teljes piac a tavalyinál mindössze 3 százalékkal több, 32,3 millió autót lesz képes csak felszívni a nyolc minisztérium bevonásával elkészített és a múlt héten publikált autóipari stabilizációs terv alapján.

Közel már a fifti-fifti a kínai autópiacon

Az autóipari stabilizációs terv szerint a NEV-járművek penetrációja az idén elérheti a 48 százalékot, azaz száz értékesített autóból 48-at már ez a kategória képvisel. A terv teljesítésével időarányosan jól haladnak a kínaiak, augusztussal bezárólag 9,59 millió NEV-autót adtak el, ez 36,4 százalékkal több az egy évvel korábbinál. 

China Changan Automobile Group Established
Nézelődők egy kínai Changan-szalonban. Több mint százötven autómárka modelljeiből válogathatnak a helyiek / Fotó: Cfoto via AFP

A Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) aktuális adatai szerint a teljes mennyiségből 6,16 millió darabot tesznek ki a tisztán elektromos autók, és 3,43 milliót a tölthető hibridek. Előbbinél 41, utóbbinál 22 százalékos pluszt mutattak ki a bázisidőszakhoz képest. 

Azaz folytatódik az az idei trend, amely a plug-in hibridek iránti kereslet visszafogottságát és a villanyautók vásárlásának felfutását jellemzi Kínában. Európában egyébként fordított a helyzet, a benzines hibridek tarolnak, a plug-in hibridek és az elektromos autók jóval lemaradva követik őket.

Nagyot csökkent a levegőszennyezés 

Pekingben okkal büszkék az erőltetett elektromos átállás egyik rendkívül fontos „melléktermékére”, a légkörbe kerülő klímagyilkos gázok mennyiségének radikális csökkentésére, s erre az autóipari stabilizációs tervben is emlékeztettek. 

A levegőminőség kétségtelenül hatalmasat javult a távol-keleti országban, ahol a szmogok miatt korábban a nagyvárosokban és az ipari központokban már a lakás elhagyása is erős kockázatvállalással ért fel.

A helyzet azért korántsem tekinthető optimálisnak, ezt jelzi, hogy a II. világháború lezárását megünneplő, teátrális szeptember eleji pekingi katonai díszszemlére készülve időszakosan acélgyárakat állíttattak le a közelben, hogy a Kína-barát országok vezetői zavartalanul élvezhessék a katonai parádét.

