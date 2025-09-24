Deviza
Szórakoztatóipari guruk bemondták: túl olcsók a koncertjegyek

Elismert szórakoztatóipari szakemberek úgy vélik, hogy a koncertjegyárak továbbra is alulárazottak a sportesemények belépődíjához képest. Eközben a koncertek hangsúlyosabb szerepet játszanak a kultúrában a világjárvány utáni világunkban, mint bármikor korábban. Utánajártunk, hogy Magyarországon mennyiért lehet ma koncertre menni.
Világgazdaság
2025.09.24, 18:56

A Live Nation vezérigazgatója, Michael Rapino és a Smith Entertainment Group vezérigazgatója, Ryan Smith azt nyilatkozta, hogy az élő események minden eddiginél központibb szerepet játszanak a kultúrában és a kereskedelemben a járvány utáni világban, és szerinte indokolt lehet a koncertjegyárak emelkedése – írja az Origo.

coldplay koncert jegy jegyár, koncertjegyárak
A koncertjegyárak Magyarországon jócskán eltérhetnek, aszerint, hogy hazai vagy külföldi előadóról van-e szó / Fotó: SPH Media via AFP

Emelkedésnek indulhatnak a koncertjegyárak?

Rapino szerint a streamingbevételek eltörpülnek a turnékból befolyó összegekhez képest, ezért az élő előadások a művészek elsődleges bevételi forrásává váltak. „A művészek a bevételeik 98 százalékát a koncertekből fogják megkeresni – mondta el a CNBC-nek. – Most csináltuk meg Beyoncé turnéját, 62 teherautó szállította a berendezéseket. Olyan volt, mint egy Super Bowl, amit minden este megrendeznek.”

A vezérigazgató hangsúlyozza, hogy az átlagos koncertjegyár még mindig 72 dollár az Egyesült Államokban, miközben ennél sokkal többet költenek a sportrajongók az amerikaifutball-mérkőzésekre.

A filmek, színházak és koncertek belépődíjai augusztusban egyébként 3,4 százalékkal emelkedtek az USA-ban az egy évvel korábbihoz képest a Munkaügyi Statisztikai Hivatal fogyasztóiárindex-adatai szerint, meghaladva a teljes index 2,9 százalékos növekedését. Eközben a sportesemények belépődíjai 0,5 százalékkal csökkentek a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest.

Mennyiért lehet ma koncertre menni Magyarországon?

A 2025-ös koncertjegyek árai Magyarországon jócskán eltérnek a fellépő előadótól, a helyszíntől és a jegytípustól függően; például Jennifer Lopez budapesti koncertjének jegyei 65 ezer és 95 ezer forint között mozogtak, míg a Metallica fellépésére az állóhelyek jegyárait 89 100 forinttól hirdették meg, az ülőjegyeket 51 100–98 100 forintért, a VIP-csomagokat (Enhanced Experience) pedig 179 ezer–1 millió 300 ezer forint közötti áron. 

Mi befolyásolja az árakat? 

  • Előadó/zenekar: világsztárok jegyei értelemszerűen jóval drágábbak, mint a hazai vagy kisebb előadók koncertjei. Az árak az előbbiek esetében jellemzően 49 ezer forinttól indulnak, de a kisebb koncerteken és a hazai fellépők esetében alacsonyabbak is lehetnek. 
  • Helyszín: a nagy befogadóképességű stadionokban vagy arénákban rendezett koncertek drágábbak.
  • Előzetes kedvezmények: az early bird jegyek vagy kedvezményes időszakok olcsóbbá tehetik a belépőt.

A koncertjegyek árazásáról további érdekes részleteket tudhat meg, ha ide kattint.

 

