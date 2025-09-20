Ítéletet mondott az éjjel Lengyelországról a nagy amerikai hitelminősítő: ennek most már a fele sem tréfa – Nawrocki nem hagyhatja szó nélkül

Negatívra rontotta Lengyelország államadós-osztályzatának kilátását a Moody's – jelentette az MTI londoni tudósítója. Két héten belül ez a második hasonló hitelminősítői lépés a lengyelek esetében.
Egészen pontosan az történt, hogy a nagy amerikai hitelminősítő, a Moody's Ratings a leminősítés lehetőségére utaló
negatívra rontotta az eddigi stabilról
Lengyelország hosszú távú államadósság-kibocsátói osztályzatának kilátását.
A Moody's mindenekelőtt azzal indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést, hogy korábbi várakozásaihoz képest érdemben gyengültek a lengyel költségvetési és adósságfolyamatok mérőszámai.
A Moody's ugyanakkor megerősítette a hosszú futamú előresorolt lengyel szuverén kötelezettségek "A2" szintű, elsőrendű befektetői besorolását.
A kilátás rontásának indoklásában a Moody's Ratings kiemelte, hogy megítélése szerint
A hitelminősítő közölte: felülvizsgált előrejelzése szerint a vártnál magasabb kiadások miatt már az idén a hazai össztermék
(GDP) 6,8 százalékára emelkedik a lengyel államháztartási hiány,
és a cég 2026-ra is még 6,6 százalékos deficitet valószínűsít.
A Moody's Ratings prognózisa szerint ebben a környezetben a GDP-arányos lengyel államadósságráta folyamatos növekedéssel jövőre eléri a 65 százalékot, és a 2020-as évtized végére meghaladja a 70 százalékot. A hitelminősítő ugyanakkor továbbra is robusztus, az idén 3,3 százalékos, jövőre 3,2 százalékos növekedést vár a lengyel gazdaságban.
A Moody's kiemeli azt is, hogy Lengyelország a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakban 75,5 milliárd euró (a GDP-érték 8,9 százalékának megfelelő) finanszírozáshoz jut az EU kohéziós alapjából, és a 2023-2026-os időszakban további 59,8 milliárd eurót - a hazai össztermék 7,1 százalékával egyenlő összeget - hívhat le az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF).
Két hete egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings is negatívra rontotta az addigi stabilról Lengyelország "A mínusz" szintű hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását, szintén a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolva a lépést.
Ez egy fokozattal gyengébb osztályzat az Moody's által érvényben tartott "A2" lengyel minősítésnél, és ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené "A" kategóriás osztályzatát és átkerülne a "BBB" sávba.
A Fitch kiemelte a kilátás rontásának indoklásában, hogy már 2024-ben is jelentős államháztartási "elcsúszás" volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a lengyel költségvetési hiány elérte a hazai össztermék 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után, és a hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a GDP-arányos deficit.
A Fitch Ratings előrejelzése szerint ebben a környezetben a lengyel államadósságráta 2027-re eléri a GDP 68,3 százalékát.
