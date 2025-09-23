Döntött a magyarok kedvenc autógyártója, húsz év után lecseréli a logóját - ilyen lesz az új

A Suzuki 22 év után változtat a modelljein használt emblémán. Forradalmi változás természetesen nem lesz, csak egyfajta ráncfelvarrás – írja a Vezess.

Logócseréről döntöttek / Fotó: Szigetváry Zsolt

A Suzuki sem tudott ellenállni a modern kor elvárásainak, 22 év után felfrissítik a márka jól ismert emblémáját.

Az új logó megtartja a már-már ikonikus „S” betű formát, de a digitális kor szellemében hamarosan már a minimalista jellegű, lapos (flat) dizájn szerint készül.

Emellett a hagyományos krómot erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. A sajtóanyag szerint ezzel kifejezik az „új korszak felé való elmozdulást is”.

Az új embléma elsőként az október 31. és november 9. között megrendezésre kerülő Tokiói Autószalonon mutatkozik be. A kiállításon minden új Suzuki-tanulmányon már az új embléma lesz látható.

A BMW is változtatott

Apró, ugyanakkor annál lényegesebb részletében újult meg a BMW emblémája. Az egyszerűsítés jegyében letisztultabbá tették az ikonikus kék-fehér logót. Szinte észrevétlenül nyúlt hozzá a logójához a BMW. A bajor márka az immáron a Neue Klasse-generációhoz tartozó, nemrégiben tisztán elektromos hajtással bemutatott iX3-mal nyitott új fejezetet.

Habár nem minden eddigi hagyományt felrúgó változásra kell gondolni, a tapasztalt szem észreveszi a különbséget. Ha nagyon közelről nézzük, megláthatjuk az újítást az emblémában: az ikonikus kék-fehér „propeller” körül eltűnt a belső krómgyűrű, ami a korábbi modelleknél még tisztán látszódott. A finomhangolás a gyártó szerint modernebbé, letisztultabbá tette az összképet.

