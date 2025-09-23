Döntött a magyarok kedvenc autógyártója, húsz év után lecseréli a logóját - ilyen lesz az új

A Suzuki 22 év után változtat a modelljein használt emblémán. Forradalmi változás természetesen nem lesz, csak egyfajta ráncfelvarrás – írja a Vezess.
A Suzuki sem tudott ellenállni a modern kor elvárásainak, 22 év után felfrissítik a márka jól ismert emblémáját.
Az új logó megtartja a már-már ikonikus „S” betű formát, de a digitális kor szellemében hamarosan már a minimalista jellegű, lapos (flat) dizájn szerint készül.
Emellett a hagyományos krómot erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. A sajtóanyag szerint ezzel kifejezik az „új korszak felé való elmozdulást is”.
Az új embléma elsőként az október 31. és november 9. között megrendezésre kerülő Tokiói Autószalonon mutatkozik be. A kiállításon minden új Suzuki-tanulmányon már az új embléma lesz látható.
Apró, ugyanakkor annál lényegesebb részletében újult meg a BMW emblémája. Az egyszerűsítés jegyében letisztultabbá tették az ikonikus kék-fehér logót. Szinte észrevétlenül nyúlt hozzá a logójához a BMW. A bajor márka az immáron a Neue Klasse-generációhoz tartozó, nemrégiben tisztán elektromos hajtással bemutatott iX3-mal nyitott új fejezetet.
Habár nem minden eddigi hagyományt felrúgó változásra kell gondolni, a tapasztalt szem észreveszi a különbséget. Ha nagyon közelről nézzük, megláthatjuk az újítást az emblémában: az ikonikus kék-fehér „propeller” körül eltűnt a belső krómgyűrű, ami a korábbi modelleknél még tisztán látszódott. A finomhangolás a gyártó szerint modernebbé, letisztultabbá tette az összképet.
Erős a hazai használtautó-piac, idén akár meg is dőlhet a tavalyi adásvételi rekord. Idén jelentősen emelkedett az importált autók száma is. A legnépszerűbb használt autók az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus. Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amely tavaly ilyenkor bekövetkezett – közölte a JóAutók.hu hétfőn a DataHouse előzetes adatai alapján.
