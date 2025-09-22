Egyenesbe kerültek a magyarok: ha sok használt autót vettünk tavaly, idén elképesztő a tempó

Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amely tavaly ilyenkor bekövetkezett – közölte a JóAutók.hu hétfőn a DataHouse előzetes adatai alapján.

A legnépszerűbb használt autók az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus / Fotó: AFP

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója kiemelte, hogy továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le.

Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy idén is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa.

Hozzátette, hogy a folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése.

Miközben a használtautó-piacon az év első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél,

az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket.

Az adatok szerint a magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsó-közép kategória legnépszerűbb modelljei

az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95 százalékát adja ez a modell),

a Ford Focus (2,83 százaléka),

a Volkswagen Golf (2,65 százalék), és

a Skoda Octavia (2,43 százalék).

A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,63 százalék) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94 százalék) és a Skoda Fabia (1,47 százalék) követnek.

A leggyakoribb tíz modell között a felső-közép kategória a Volkswagen Passattal (2,66 százalék), a BMW 3-as szériával (2,14 százalék), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47 százalék) képviselteti magát.