Nagy baj van a Mercedes autóival: képtelen megcsinálni, amit minden más gyártó igen, előtte jár a Volvo és a BMW is

A Mercedes-Benz csoport az egyetlen autógyártó, amely várhatóan nem éri el a 2025–2027 közötti EU-s CO2-flottakibocsátási célokat. Ha nem történik nagy változás, a Mercedes szén-dioxid-kvótát vásárolhat más gyártóktól, például a Volvo–Polestar párostól, hogy megfeleljen az előírásoknak – írja a Vezss.hu
A predikció szerint a legjobb úton a Volvo jár, akik már most 27 grammal az előírt érték alatt járnak, és ez várhatóan tovább fog javulni. Mögöttük a BMW csoport jön, akik szintén elégedettek lehetnek a jelenlegi állapottal, és náluk is további emissziócsökkenésre lehet számítani.
A Mercedes egyébként nincs könnyű helyzetben: gyakorlatilag mindent eladnak és leépítenek, ami nem kapcsolódik közvetlenül a termeléshez. A stratégia legszembetűnőbb példája a konszern kereskedelmi leányvállalatainak értékesítése.
A kereskedelem ugyan hagyományosan mindig helyet kapott a cégcsoportban, ám a szegmensben globális szinten a vállalat kis szereplőnek számít, főleg mivel a 6500 Mercedes-kereskedő cég 90 százaléka Kallenius szerint mindig is külső tulajdonosok kezében volt.
Tavaly év elején jelentették be a saját tulajdonú autókereskedések eladását Németországban, annak dacára, hogy a munkavállalói érdekképviselet határozottan ellenezte. A folyamat gyorsan meg is indult.
Ulmban, Dortmundban, Mainzban és Lübeckben már az ezekben a városokban működő 20 saját kereskedő közül négyet eladtak, mintegy 80 telephellyel.
Mind a négy vállalatot nagy autókereskedő cégek vették meg, amelyek egymással összefogva teremtették elő a vételárat. Az érdeklődés meglepően nagy volt. A felek persze nem nyilatkoztak a vételárról, de a Focus Online becslése szerint a Mercedes minden telephelyen átlagosan több tízmillió eurót kereshetett, és összesen nagyjából egymilliárd eurót kasszírozhatott.
Rontja viszont az összképet, hogy a csoport – a belső szabályzata alapján – köteles minden alkalmazottnak, aki másik munkaadóhoz kerül, átlagosan 85 ezer euró hátránykompenzációt fizetni. Márpedig ezt az összeget a 8000 munkavállaló létszámával felszorozva 680 millió eurós összköltség jön ki.
A stuttgarti konszern amúgy nem csak Németországban építi le értékesítő pontjait, tavaly Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Lengyelországban, Dániában, Portugáliában és Hollandiában is kivonult a kereskedelemből. Mindebből összesen 374 millió euró folyt be a Mercedeshez, míg a nyereség 96 millió euró lett.
A kereskedelmi cégek mellett Ausztriában eladták a Mercedes-Benz Bank teljes finanszírozási portfólióját is. A Mercedes flottaüzemeltető vállalata, az Athlon is már régóta az eladási listán szerepel. Az eladások amúgy a csoportnál meghirdetett Next Level Performance nevű megtakarítási programba ágyazódnak.
A program további célkitűzése, hogy a személygépkocsik globális gyártási kapacitását 2,5 millió egységről 2,2 millióra csökkentsék 2027-ig, s ezalatt a gyártási költséget is 10 százalékkal kell lefaragni. A költségcsökkentési törekvések körébe tartozik az a döntés is, hogy egy további Mercedes-modell gyártását hozzák Kecskemétre.
