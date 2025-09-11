Nagy baj van a Mercedes autóival: képtelen megcsinálni, amit minden más gyártó igen, előtte jár a Volvo és a BMW is

A Mercedes-Benz csoport az egyetlen autógyártó, amely várhatóan nem éri el a 2025–2027 közötti EU-s CO2-flottakibocsátási célokat. Ha nem történik nagy változás, a Mercedes szén-dioxid-kvótát vásárolhat más gyártóktól, például a Volvo–Polestar párostól, hogy megfeleljen az előírásoknak – írja a Vezss.hu

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A predikció szerint a legjobb úton a Volvo jár, akik már most 27 grammal az előírt érték alatt járnak, és ez várhatóan tovább fog javulni. Mögöttük a BMW csoport jön, akik szintén elégedettek lehetnek a jelenlegi állapottal, és náluk is további emissziócsökkenésre lehet számítani.

A Mercedes egyébként nincs könnyű helyzetben: gyakorlatilag mindent eladnak és leépítenek, ami nem kapcsolódik közvetlenül a termeléshez. A stratégia legszembetűnőbb példája a konszern kereskedelmi leányvállalatainak értékesítése.

A kereskedelem ugyan hagyományosan mindig helyet kapott a cégcsoportban, ám a szegmensben globális szinten a vállalat kis szereplőnek számít, főleg mivel a 6500 Mercedes-kereskedő cég 90 százaléka Kallenius szerint mindig is külső tulajdonosok kezében volt.

Tavaly év elején jelentették be a saját tulajdonú autókereskedések eladását Németországban, annak dacára, hogy a munkavállalói érdekképviselet határozottan ellenezte. A folyamat gyorsan meg is indult.

Ulmban, Dortmundban, Mainzban és Lübeckben már az ezekben a városokban működő 20 saját kereskedő közül négyet eladtak, mintegy 80 telephellyel.

Mind a négy vállalatot nagy autókereskedő cégek vették meg, amelyek egymással összefogva teremtették elő a vételárat. Az érdeklődés meglepően nagy volt. A felek persze nem nyilatkoztak a vételárról, de a Focus Online becslése szerint a Mercedes minden telephelyen átlagosan több tízmillió eurót kereshetett, és összesen nagyjából egymilliárd eurót kasszírozhatott.

Rontja viszont az összképet, hogy a csoport – a belső szabályzata alapján – köteles minden alkalmazottnak, aki másik munkaadóhoz kerül, átlagosan 85 ezer euró hátránykompenzációt fizetni. Márpedig ezt az összeget a 8000 munkavállaló létszámával felszorozva 680 millió eurós összköltség jön ki.