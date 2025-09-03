Csillagászati végkielégítések és profiltisztítás a Mercedesnél

Habár a Mercedes-Benz csoport a múlt héten az utolsó, 3,8 százalékos Nissan-üzletrésze értékesítésével mindössze mintegy 300 millió eurót keresett, ami eltörpül a konszern 150 milliárd eurós éves forgalmához mérten, ám a lépés jól illeszkedik a romló piaci helyzettől szenvedő luxusautó-gyártó átfogó költségmegtakarítási stratégiájához.
Gyakorlatilag mindent eladnak és leépítenek, ami nem kapcsolódik közvetlenül a termeléshez.
Autógyártásban vagyunk a legjobbak, ezért a beruházásokat ide kell koncentrálni, az egyéb érdekeltségeinket pedig piacra kell dobni
– mondta nemrégiben Ola Kallenius vezérigazgató.
A stratégia legszembetűnőbb példája a konszern kereskedelmi leányvállalatainak az értékesítése. A kereskedelem ugyan hagyományosan mindig helyet kapott a cégcsoportban, ám a szegmensben globális szinten a vállalat kis szereplőnek számít, főleg, mivel a 6500 Mercedes-kereskedő cég 90 százaléka Kallenius szerint mindig is külső tulajdonosok kezében volt.
Tavaly év elején jelentették be a saját tulajdonú autókereskedések eladását Németországban, annak dacára, hogy a munkavállalói érdekképviselet határozottan ellenezte. A folyamat gyorsan meg is indult. Ulmban, Dortmundban, Mainzban és Lübeckben már az ezekben a városokban működő 20 saját kereskedő közül négyet eladtak, mintegy 80 telephellyel.
Mind a négy vállalatot nagy autókereskedő cégek vették meg, amelyek egymással összefogva teremtették elő a vételárat. Az érdeklődés meglepően nagy volt. A felek persze nem nyilatkoztak a vételárról, de a Focus Online becslése szerint a Mercedes minden telephelyen átlagosan több tízmillió eurót kereshetett, és összesen nagyjából egymilliárd eurót kasszírozhatott.
Rontja viszont az összképet, hogy a csoport – a belső szabályzata alapján – köteles minden alkalmazottnak, aki másik munkaadóhoz kerül, átlagosan 85 ezer euró hátránykompenzációt fizetni. Márpedig ezt az összeget a 8000 munkavállaló létszámával felszorozva 680 millió eurós összköltség jön ki.
Az előny inkább hosszú távon jelentkezik, mivel számottevően csökkennek a Mercedes személyi kiadásai.
A stuttgarti konszern amúgy nem csak Németországban építi le értékesítő pontjait, tavaly Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Lengyelországban, Dániában, Portugáliában és Hollandiában is kivonult a kereskedelemből. Mindebből összesen 374 millió euró folyt be a Mercedeshez, míg a nyereség 96 millió euró lett.
A kereskedelmi cégek mellett Ausztriában eladták a Mercedes-Benz Bank teljes finanszírozási portfólióját is.
A Mercedes flottaüzemeltető vállalata, az Athlon is már régóta az eladási listán szerepel. Körülbelül
ez Európa egyik vezető autólízingcége, melyet 2016-ban vettek a holland Rabobanktól.
A legutóbbi médiaértesülések szerint a francia BNP Paribas bank lehet a vevő, melynek egyébként már van egy gépjárműlízinggel foglalkozó leányvállalata, az Arval.
Az Athlon értékét hozzávetőlegesen egymilliárd euróra saccolják. Ezek szerint nem volt nagy üzlet a divízió megszerzése, hiszen a Mercedes anno 1,1 milliárd eurót fizetett érte a holland banknak.
Az eladások amúgy a csoportnál meghirdetett Next Level Performance nevű megtakarítási programba ágyazódnak. A program további célkitűzése, hogy a személygépkocsik globális gyártási kapacitását 2,5 millió egységről 2,2 millióra csökkentsék 2027-ig, s ezalatt a gyártási költséget is 10 százalékkal kell lefaragni.
A költségcsökkentési törekvések körébe tartozik az a döntés is, hogy egy további Mercedes-modell gyártását hozzák Kecskemétre,
illetve hogy a „Beat26” program keretében a beszállítókkal közösen tartósan alacsonyabb beszerzési árakon dolgoznak.
A munkavállalók prémiumát és kollektív szerződésben rögzített kiegészítő juttatásait is megkurtítják, miközben a létszámot is csökkentik nyugdíjazással, illetve végkielégítésekkel. Már több tízezer munkavállaló kapott értesítést. A munkahelyek leépítésére az első fél évben a vállalat 560 millió euró céltartalékot képzett.
Vonzó ajánlatot tettünk a munkavállalóknak, ezért a második fél évben a létszámcsökkentés várhatóan ismét lendületbe jön
– mondta Harald Wilhelm pénzügyi igazgató.
Ha az átlagosan 200 ezer eurós végkielégítési ajánlatot vesszük alapul, a céltartalék 2800 munkahely megszüntetésére elegendő.
A portfólió átszervezésével és a megtakarítási intézkedésekkel a vállalat az elkövetkező kemény évekre készül.
A Next Level Performance programmal 2027-ig évente ötmilliárd eurót kívánnak megtakarítani.
A stagnáló értékesítésre, az amerikai vámemelésre és a Kínában kivetett, a Mercedes-tulajdonosokat is érintő luxusadóra tekintettel a vállalatnak nincs más választása, mint a költségeket mind jobban leszorítani.
A Mercedes-Benz részvényei szeptember elejére gyakorlatilag az év eleji szintre értek vissza, az utolsó kötések szerda kora délután 53,7 euró körül születtek. Az LSEG elemzői konszenzusa 55 eurós mediáncélárral, tartásra ajánlja a papírt.
