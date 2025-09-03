Máris megbukott a Mercedes két elektromos szuperautója: nem gyártja többé őket, még a nevüket is eltörli – ezek jönnek a helyükre

Idén két Mercedes modell gyártása is leállhat: a Bremenben készülő Mercedes EQE limuzin és az Egyesült Államokban gyártott SUV verziója is megszűnik, közvetlen utód nélkül – írja az Autónavigátor.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Helyettük új modellek érkeznek, nevezetesen az elektromos C-osztály limuzin és az elektromos GLC SUV, amelyek már nem az EQ jelzést viselik, hanem az „EQ technológiával” kifejezést alkalmazzák. Az új GLC EQ modellt a Müncheni Autószalonon fogják bemutatni, míg a villanyos C-osztály limuzin 2026-ban debütál.

A márka eredetileg ragaszkodott az EQ jelzéshez, ami tisztán elektromos modelleket jelent. Ám a cég újragondolta a villanyosítási stratégiát, ennek részeként az EQE modellt és SUV verzióját elkaszálják.

Magyarországnak is fontos szerep jut a Mercedes tervében

Mint ismert, hatalmas vérfrissítésbe kezd a termékpalettája terén a Mercedes-Benz: az autógyártó a tervek szerint két év alatt 30 új vagy frissített modellt mutat majd be, melyek fele már teljesen elektromos lehet. Ennek részeként az évtized végéig az EQ modelleket fokozatosan leváltják. A Mercedes szerint ez lesz a márka történetének legnagyobb bemutatódömpingje.

Mindez a kecskeméti gyárnak is kulcsfontosságú lehet, hiszen az üzem bővítésével az autógyártó legnagyobb gyára jöhet létre hazánkban, ami akár évi 300 ezer autó gyártására is képes lesz majd. Ráadásul Kecskemét lesz az egyetlen hely a Mercedes esetében a kontinensen, ahol az autógyár és az akkumulátorokat összeszerelő üzem egymás közvetlen szomszédságában működik.

Az autógyártónak hasonló üzeme csak az Egyesült Államokban és Kínában van. A beruházás során a vállalat a gyártási területet is közel duplájára növeli Kecskeméten, hiszen az eddigi 220 hektár helyett már 400 hektáron folyhat majd a termelés. Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék.

A Mercedesnek más autógyártókhoz hasonlóan nincs könnyű dolga, mivel a kínai versenytársak és az amerikai vámok egyaránt megnehezítik a vállalat helyzetét. Azonban az új modellek érkezésével és a németországi gyártás egy részének Magyarországra költöztetésével középtávon változtathat, ugyanakkor az MG bejelentése is mutatja: a kínai cégek sem tétlenkednek.