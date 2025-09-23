Meglepő irányból támadná Oroszország Ukrajnát: teljes lehet a stratégiai bekerítés, Putyin számolja a napokat

A Bloomberg értesülései szerint Oroszország egy teljes tervvel készült hogy beavatkozzon a moldovai választásokba.
Vlagyimir Putyin mesterterve, hogy megzavarja a jelenlegi kormány erőfeszítéseit, amelyek célja, hogy az ország - a tagjelölti státusz 2022-es megszerzése után - az uniós tagság felé haladjon tovább. A dokumentumok szerint a terv olyan taktikákat tartalmaz a külföldön élő moldovaiak toborzására és szavazásra, hogy hogyan kellene az állampolgárokat radikalizálni és „bevetni" zavargásokon vagy azok szervezésére felhasználni, valamint széles körű dezinformációs kampányt bízni rájuk a közösségi médiában. Ahogy korábban megírtuk, a napokban a moldovai hatóságok elfogtak egy csoportot, akiket Szerbiában képeztek ki fegyverkezelésre, dezinformáció terjesztésére és zavargások szervezésére.
A többrétegű orosz stratégiát tavasszal véglegesítették, és közvetlenül a Kreml koordinálta. A Bloomberg által hivatkozott dokumentumok szerint a cél az, hogy aláássák Maia Sandu elnök Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS) esélyeit a szeptember 28-i választásokon, azután végső soron eltávolítsák őt a hatalomból. Helyére oroszbarát kormányt szeretnének, akik nem szeretnék még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az Európai Unió országaival és nem vágynak a NATO katonai ernyője alá tartozni.
Maia Sandu Nyugat-párti törekvéseit nehezíti a tény, hogy Moldova önmagában nagyon megosztott ország, a keleti-nyugat ellentéte itt csúcsosodik ki a legjobban az egész kontinensen. Az Ukrajnával határos ország egy másik százéves problémával is küzd: a de Facto államként működő Transznisztria nagyrészt oroszpárti vegyes nemzetiségű lakossága is részt vesz ugyanezen a választáson.
A Szovjetunió mintáján működő szakadár területen Oroszország bármilyen módon be tud avatkozni, amiért Fehéroroszországhoz hasonló bábállamként működik.
A másik népcsoport, amelyet nehéz megszólítania a mindenkori moldáv kormánynak, az az eredetileg török nyelvű, de a Szovjetunió alatt nagyrészt eloroszosodott gagauz kisebbség a Gagauz Autonóm Területen él. Ők még a transznisztriai lakosságnál is jobban támogatják Moszkva lépéseit.
Az EU teljes mértékben támogatja Moldova EU-tagsági pályázatát, és augusztus végén Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is ellátogatott a fővárosba, Kisinyovba. Sandu pártja azt ígéri, hogy elindítja az EU-csatlakozási folyamatot és megszerez a Moldovának annyira szükséges forrásokat, miután Moldova tavaly megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat.
A legfrissebb közvélemény-kutatások azonban arra utalnak, hogy a PAS elveszítheti parlamenti többségét, ami egy instabil koalíció kialakulásának lehetőségét vetíti előre.
A Bloombergnek beküldött „nyílt levélben" Dodon azt állította, hogy a moldovai hatóságok illegálisan nyomást gyakorolnak az ellenzéki pártokra.
A moldovai kormányzó párt aktívan használja az adminisztratív erőforrásokat nemcsak politikai céljainak elérése érdekében, hanem fő versenytársainak megfélemlítésére is
– írta Dodon.
Azt is állította, hogy "bizonyos nyugati hatalmak” beavatkoznak a választási kampányba azzal, hogy magas rangú tisztviselőket küldenek az országba a PAS támogatására, és azzal fenyegetnek, hogy megvonják a Moldovának nyújtott segítséget, ha a párt veszít.
