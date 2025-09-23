Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.39 -0.05% RON/HUF76.61 -0.08% CZK/HUF16.04 -0.1% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.39 -0.05% RON/HUF76.61 -0.08% CZK/HUF16.04 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,535.53 -0.76% MTELEKOM1,820 0% MOL2,700 -0.74% OTP28,690 -1.05% RICHTER9,950 -0.8% OPUS532 +0.56% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,168.59 -0.56% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,149.76 +0.19% BUX98,535.53 -0.76% MTELEKOM1,820 0% MOL2,700 -0.74% OTP28,690 -1.05% RICHTER9,950 -0.8% OPUS532 +0.56% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,168.59 -0.56% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,149.76 +0.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Moldova
Oroszország
választás
Amerika

Meglepő irányból támadná Oroszország Ukrajnát: teljes lehet a stratégiai bekerítés, Putyin számolja a napokat

Szeptember 28-án parlamenti választásokat tartanak Moldovában. Erre az eseményre a hírek szerint Moszkva és az EU talán jobban készül, mint maga a kelet-európai ország, hiszen itt dől el, hogy a következő években marad-e a moldovai nyugat-párti vezetés vagy oroszbarát kormány kerül hatalomra — amely azt jelentené, hogy Vlagyimir Putyin stratégiailag bekerítette Ukrajnát délnyugati irányból.
Csókási Annamária
2025.09.23., 11:55

A Bloomberg értesülései szerint Oroszország egy teljes tervvel készült  hogy beavatkozzon a moldovai választásokba. 

PARLIAMENTARY- moldova, választás, orosz, ukrán, Ukrajna, Trump, Putyin, háború ELECTION-CAMPAIGN-MOLDOVA
A kampány a végéhez közeledik Moldova utcáin / Fotó: Hans Lucas via AFP

Orosz befolyás és zűrzavarkeltés

Vlagyimir Putyin mesterterve, hogy megzavarja a jelenlegi kormány erőfeszítéseit, amelyek célja, hogy az ország - a tagjelölti státusz 2022-es megszerzése után - az uniós tagság felé haladjon tovább. A dokumentumok szerint a terv olyan taktikákat tartalmaz a külföldön élő moldovaiak toborzására és szavazásra, hogy hogyan kellene az állampolgárokat radikalizálni és „bevetni" zavargásokon vagy azok szervezésére felhasználni, valamint széles körű dezinformációs kampányt bízni rájuk a közösségi médiában. Ahogy korábban megírtuk, a napokban a moldovai hatóságok elfogtak egy csoportot, akiket Szerbiában képeztek ki fegyverkezelésre, dezinformáció terjesztésére és zavargások szervezésére.

A többrétegű orosz stratégiát tavasszal véglegesítették, és közvetlenül a Kreml koordinálta. A Bloomberg által hivatkozott dokumentumok szerint a cél az, hogy aláássák Maia Sandu elnök Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS) esélyeit a szeptember 28-i választásokon, azután végső soron eltávolítsák őt a hatalomból. Helyére oroszbarát kormányt szeretnének, akik nem szeretnék még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az Európai Unió országaival és nem vágynak a NATO katonai ernyője alá tartozni. 

Többszörösen megosztott Moldova

Maia Sandu Nyugat-párti törekvéseit nehezíti a tény, hogy Moldova önmagában nagyon megosztott ország, a keleti-nyugat ellentéte itt csúcsosodik ki a legjobban az egész kontinensen. Az Ukrajnával határos ország egy másik százéves problémával is küzd: a de Facto államként működő Transznisztria nagyrészt oroszpárti vegyes nemzetiségű lakossága is részt vesz ugyanezen a választáson. 

A Szovjetunió mintáján működő szakadár területen Oroszország bármilyen módon be tud avatkozni, amiért Fehéroroszországhoz hasonló bábállamként működik. 

A másik népcsoport, amelyet nehéz megszólítania a mindenkori moldáv kormánynak, az az eredetileg török nyelvű, de a Szovjetunió alatt nagyrészt eloroszosodott gagauz kisebbség a Gagauz Autonóm Területen él. Ők még a transznisztriai lakosságnál is jobban támogatják Moszkva lépéseit.  

moldova, parlament, választás, 2025, oroszország, amerika
/ Fotó: Hans Lucas via AFP

Európa támogatja Moldovát a nyugatiasodás útján

Az EU teljes mértékben támogatja Moldova EU-tagsági pályázatát, és augusztus végén Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is ellátogatott a fővárosba, Kisinyovba. Sandu pártja azt ígéri, hogy elindítja az EU-csatlakozási folyamatot és megszerez a Moldovának annyira szükséges forrásokat, miután Moldova tavaly megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat. 

A legfrissebb közvélemény-kutatások azonban arra utalnak, hogy a PAS elveszítheti parlamenti többségét, ami egy instabil koalíció kialakulásának lehetőségét vetíti előre.

A Bloombergnek beküldött „nyílt levélben" Dodon azt állította, hogy a moldovai hatóságok illegálisan nyomást gyakorolnak az ellenzéki pártokra. 

A moldovai kormányzó párt aktívan használja az adminisztratív erőforrásokat nemcsak politikai céljainak elérése érdekében, hanem fő versenytársainak megfélemlítésére is

– írta Dodon.

Azt is állította, hogy "bizonyos nyugati hatalmak” beavatkoznak a választási kampányba azzal, hogy magas rangú tisztviselőket küldenek az országba a PAS támogatására, és azzal fenyegetnek, hogy megvonják a Moldovának nyújtott segítséget, ha a párt veszít.

Oroszország új frontot nyithat egy európai országból Ukrajna ellen, innen rohanhatja le Odesszát: rendkívüli videóüzenetet küldött a lakosságnak az elnök

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
adó

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció, már tudni lehet, mi lesz az első kérdés – minden ezen múlik

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán kedden közzétett videójában ismertette az első kérdést.
7 perc
webshopos vásárlás

Senki nem fog egy bonyolult rendszerrel szenvedni – elképesztő mennyiségű terméket hagyunk hátra

Gyors és biztonságos online fizetési rendszerre van szükség.
9 perc
Tisza Párt

Itt a Tisza Párt sokkoló nyugdíjasprogramja – egyre meredekebb a történet, a szépkorúak és a cégvezetők sem örülhetnek

A Tisza Párt korábban több alkalommal is ezen kormányzati intézkedések ellen szólalt fel brüsszeli nyomásra. De a párt az idősek halálában is lát lehetőséget.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu