jogállamiság
Bóka János
Ukrajna
Nyugat-Balkán integrációja
uniós csatlakozás

Nyugat-Balkán: Bóka János szerint fel kell gyorsítani az uniós integrációt – Brüsszelnek be kell tartania az ígéreteit

A tárcavezető a jogállamiság és a belső reformok ügyét is külön kezelné a bővítéstől, hangsúlyozva a gyakorlati előnyök fontosságát. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az EU-nak végre konkrét lépéseket kell tennie a nyugat-balkáni országok integrációja érdekében.
VG/MTI
2025.09.02., 19:20

Bóka János kedden Koppenhágában, az európai ügyekért felelős miniszterek informális találkozója előtt videóüzenetben hívta fel a figyelmet: az EU több mint 20 éve ígéri a nyugat-balkáni országok csatlakozását, ám a tettlegesség eddig elmaradt. „Itt az idő, hogy betartsák az ígéreteket, máskülönben a szervezet hitelessége a térségben komolyan sérülhet” – hangsúlyozta a miniszter.

BÓKA János
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az EU-nak végre konkrét lépéseket kell tennie a nyugat-balkáni országok integrációja érdekében / Fotó: Purger Tamás

A bővítés kapcsán Bóka új, fokozatos integrációs megoldásokat sürgetett, amelyek az emberek és az országok számára is kézzelfogható előnyöket hoznak. Példaként az ingyenes roamingszolgáltatást említette, amely a mindennapi életben érzékelhető előnyt jelenthet.

A jogállamiság témájában a miniszter azt hangsúlyozta, hogy az európai uniós értékek és a pénzügyi érdekek védelme fontos, ám nem szabad, hogy politikai nyomásgyakorlás vagy zsarolás eszközévé váljon. Ezzel párhuzamosan kiemelte, hogy az uniós belső reformokat nem szükséges összekapcsolni a bővítéssel.

Nem támogatunk egy »európai egyesült államokat«, a bővítést nem szabad erre felhasználni

– fogalmazott.

 

Bóka János: Brüsszel nem rendelheti el Ukrajna csatlakozását

Ukrajna esetében Bóka elmondta, az Eurobarometer felméréseit tanulmányozzák, hogy a kormányok tisztában legyenek a választók álláspontjával, hiszen a csatlakozás politikai ügy, amelyben a tagállamok véleménye kulcsfontosságú. Moldova csatlakozása kapcsán pedig a miniszter világossá tette, hogy azt külön kell kezelni az ukrajnai folyamattól, és Magyarország támogatja a szomszédos ország előrehaladását.

Bóka szavai szerint az EU jövője és hitelessége múlik azon, mennyire képes a bővítéssel kapcsolatos ígéreteit tényleges, gyakorlatban is érzékelhető lépésekre váltani, különösen a nyugat-balkáni régióban.

Ukrajna helyett a Nyugat-Balkánt kellene választani

Az Európai Unió hosszú évek óta várakoztatja a nyugat-balkáni országokat, míg Ukrajna csatlakozását sürgeti. Pedig Ukrajna mind biztonságpolitikai, mind gazdasági szempontból rosszabb választás, mint Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia. Az EU kettős mércéjéről Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője osztotta meg gondolatait.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
168 cikk

 

 

