Súlyos veszély les a magyar gazdaságra, és nem csak rá: Németországnak össze kell szednie magát

Döbbenetes uniós erőd kiépítését illusztrálja a német Rheinmetall terjeszkedése a keleti végeken, amint lapunk térképen is bemutatta. Egyben azt is, hogy Európa betege, Németország ahhoz láncolja gazdasági kilábalását, ami jelentős részben bajainak okozója: a háborúhoz, vagy legalább a hidegháborús európai rend megszilárdulásához. A tavasszal Berlinben elfogadott gigantikus költési program kibontakozása, ha el nem akad, sok évig tarthat, a legfrissebb német és közép-európai adatok azonban aláhúzzák: messze nem elég felpörgetni a hadiipart. A német gazdaságot egészében kell rendbe tenni, különös tekintettel a régiónk számára is létfontosságú autóiparra. Elaknásított mezők, amelyek Magyarországra is sokkal nagyobb veszélyt rónak, mint az, hogy érkezik-e minden EU-pénz.

Német gazdaság: tank se húzza ki a kátyúból / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ami Európa egészét illeti, az elemzések szerint rövid távon a kilábalás reményét a fogyasztás felpörgetése jelenti, az elmúlt hetek kimutatásaiból azonban inkább az derül ki, hogy van, ahol ez biztosan nem megoldás, és ebbe a körbe tartozik a továbbra is visszaesőben lévő Németország és gazdasági uszálya.

A Világgazdaság térképén böngészgetni, miként nőnek ki gombaként Ukrajna körül a fegyvergyárak, érdekesebbnek tűnhet, mint a statisztikai hivatalok publikációi. Ezúttal azonban izgalmas rátekinteni egy összefüggésre, amit a második negyedéves friss német, magyar és régiós GDP-publikációk mutattak meg.

Mekkora erővel befolyásolja a német ipar régiónk legnagyobb gazdaságainak teljesítményét, országonként eltérő mértékben, ezt részletesen elemeztük már, emlékeztetőül:

A régiós autótermelő hármasban a németeknek leginkább kitettek a szlovákok, őket követik a magyarok (amíg a kínai autóipar betelepülése nem enyhít ezen a függésen), majd – még mindig rendkívül erősen – a csehek. Nem menekülnek meg a német hatástól a románok és a lengyelek sem, náluk azonban működésben vannak számottevő egyedi erők is.

A német gazdaság és Közép-Európa: a fogyasztás nő, és mégis mit látunk?

Az életszínvonal – azaz részben a fogyasztás – kilábalását az energiaválság sokkja után elvárják Európa lakói, de hogy tartóssá válik-e, az a gazdaságok teljesítményétől függ.