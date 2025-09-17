Figyelmeztette Németországot a világ egyik legnagyobb fegyvergyártója, ez Merz kancellárnak nem fog tetszeni: "Nem viselkedhet úgy, mint egy kisfiú"

Németországnak nem szabad kisebbrendűségi komplexust kialakítania az Egyesült Államokkal szemben, ha segíteni akar egy sürgős, egész Európára kiterjedő fegyverkezési program megvalósításában és megbízható partnerré akar válni Washington számára – állítja Németország legnagyobb védelmi vállalatának vezetője.
„Nem szabad olyannak lennünk, mint mondjuk egy kisfiú, aki egy nagy óriással dolgozik együtt – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Breaking Defense-nek a londoni DSEI szakkiállításon. „Németországnak vállalnia kell a szerepét a kontinens védelmében.”
Mindez azért is figyelemreméltó, mert mielőtt átvette a német kancellári tisztséget, Friedrich Merz bírálta Donald Trump amerikai elnök „Amerika az első” doktrínáját, és úgy nyilatkozott, hogy felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, vagyis arra az eshetőségre, amikor Washington már nem lenne megbízható szövetséges.
Papperger azonban most visszautasította Merz politikai üzeneteit, amelyek Németország függetlenségének megteremtésére utaltak az Egyesült Államoktól.
„Úgy gondolom, Németország, de Európa is, megbízható partnere lesz az Egyesült Államoknak.”
Trump nyomására Európának többet kell tennie saját biztonságáért, ennek következtében a NATO-szövetséges országok megállapodott egy 3,5 százalékos GDP-arányos védelmi kiadásról, valamint további 1,5 százalékról olyan kapcsolódó tételekre, mint például az infrastruktúra.
Papperger szerint a német kormány „többet fektet be, mint Európa többi része”, és az ukrajnai háború előtt évekig tartó alulfinanszírozást kijavította. A katonai költségvetés 2029-re eléri a 160 milliárd eurót.
A Rheinmetall szoros üzleti kapcsolatokat ápol az amerikai óriás Lockheed Martinnal, és a szakkiállításon tovább erősítette az együttműködést egy új generációs „rakétás harckocsiromboló” technológiai demonstrátor bemutatásával. A szárazföldi rendszer egy 6×6-os Fuchs páncélozott járműből és Hellfire Longbow, valamint Joint Air to Ground Munition (JAGM) rakétákból áll.
Ez a legújabb együttműködés más, nagy horderejű fegyverrendszer-programokra is épít, többek között az F–35-ös ötödik generációs vadászgépekre és a Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) képességeire.
Európaivá tesszük ezeket a dolgokat. Nem arról van szó, hogy amerikai technológiát vásárolunk, hanem hogy amerikai technológiát valósítunk meg Európában.
Európai megoldásokra egyedül támaszkodni szerinte kontraproduktív lenne, mivel az egy évtizednél is több időt venne igénybe.
Eddig összesen három F–35A törzset gyártott a Rheinmetall nem amerikai ügyfelek számára az új, Észak-Rajna–Vesztfáliában található gyártóüzemében, amelynek „nagyszabású megnyitóját” másfél hónapon belül megtarthatják.
A Rheinmetall 2023-ban, az alapkőletételekor kijelentette, hogy legalább 400 törzset gyártanak majd. Ez volt az első alkalom, hogy egy német védelmi ipari vállalat új gyárat épített a berlini kormány erre a célra létrehozott 100 milliárd eurós különalapja terhére.
Az F–35-öst a világ legmodernebb vadászbombázójának tartják, amelynek kulcsszerepe van a NATO nukleáris elrettentési koncepciójában is. Alakja és külső bevonata miatt az ellenséges radarok nehezen észlelik.
Németország 2026-ban kapja meg az első F–35-ösöket, amelyekhez a német pilóták kezdetben az Egyesült Államokban kapnak kiképzést. A repülőgépek 2027-től az észak-rajna–vesztfáliai Büchel légibázison állomásoznak majd.
