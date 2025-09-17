Figyelmeztette Németországot a világ egyik legnagyobb fegyvergyártója, ez Merz kancellárnak nem fog tetszeni: "Nem viselkedhet úgy, mint egy kisfiú"

Németországnak nem szabad kisebbrendűségi komplexust kialakítania az Egyesült Államokkal szemben, ha segíteni akar egy sürgős, egész Európára kiterjedő fegyverkezési program megvalósításában és megbízható partnerré akar válni Washington számára – állítja Németország legnagyobb védelmi vállalatának vezetője.

Németországnak vállalnia kell a szerepét a kontinens védelmében a fegyvergyártó vezetője szerint / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Nem szabad olyannak lennünk, mint mondjuk egy kisfiú, aki egy nagy óriással dolgozik együtt – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Breaking Defense-nek a londoni DSEI szakkiállításon. „Németországnak vállalnia kell a szerepét a kontinens védelmében.”

Németországot figyelmeztette a világ egyik legnagyobb fegyvergyártója

Mindez azért is figyelemreméltó, mert mielőtt átvette a német kancellári tisztséget, Friedrich Merz bírálta Donald Trump amerikai elnök „Amerika az első” doktrínáját, és úgy nyilatkozott, hogy felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, vagyis arra az eshetőségre, amikor Washington már nem lenne megbízható szövetséges.

Papperger azonban most visszautasította Merz politikai üzeneteit, amelyek Németország függetlenségének megteremtésére utaltak az Egyesült Államoktól.

„Úgy gondolom, Németország, de Európa is, megbízható partnere lesz az Egyesült Államoknak.”

Trump nyomására Európának többet kell tennie saját biztonságáért, ennek következtében a NATO-szövetséges országok megállapodott egy 3,5 százalékos GDP-arányos védelmi kiadásról, valamint további 1,5 százalékról olyan kapcsolódó tételekre, mint például az infrastruktúra.

Papperger szerint a német kormány „többet fektet be, mint Európa többi része”, és az ukrajnai háború előtt évekig tartó alulfinanszírozást kijavította. A katonai költségvetés 2029-re eléri a 160 milliárd eurót.

A Rheinmetall szoros üzleti kapcsolatokat ápol az amerikai óriás Lockheed Martinnal, és a szakkiállításon tovább erősítette az együttműködést egy új generációs „rakétás harckocsiromboló” technológiai demonstrátor bemutatásával. A szárazföldi rendszer egy 6×6-os Fuchs páncélozott járműből és Hellfire Longbow, valamint Joint Air to Ground Munition (JAGM) rakétákból áll.