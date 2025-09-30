Nyitja a csapokat a kartell: elárasztják olajjal a világot, üzemanyagárban ez akár jót jelenthet

Megnyithatja a csapokat az OPEC+ és mindössze három hónap alatt visszavezetheti a korábban visszavágott, összesen napi 1,66 millió hordót jelentő termelést a világpiacra a szervezet egyik delegáltja szerint.

Az OPEC+ nem lassít le a termelés helyreállításán / Fotó: Roman Mikhailiuk

A cél az olajkartell piaci részesedésének visszaszerzése és a döntés az OPEC+ október 5-i gyűlésén születhet meg – nyilatkozta a küldött a Bloomberg számára, hozzátéve, hogy a kérdés még nincs eldöntve, de a lehetőségek között szerepel a kvóták napi 500 ezer hordóval történő emelése a következő három hónapban.

Az OPEC+ döntése sosem látott túlkínálatot hozhat

Az újabb mennyiség egy már eleve rendkívül jól ellátott olajpiacra érkezhet meg, legalábbis a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint rekordméretű túlkínálat jelenhet meg a piacon. Azonban mivel Kína gőzerővel tölti fel stratégiai tartalékait, a Nyugaton nem halmozódtak fel jelentős készletek. Korábban e hónapban pedig az OPEC jóval kisebb, napi 137 ezer hordónyi kvótaemelésről döntött a következő hónapra, így egyelőre nem tudni, hogy a korábban visszafogott termelés mennyire gyorsan tér vissza a piacra.

A delegáltak azonban arról beszélnek, hogy Rijád szeretné visszaszerezni feladott piaci részesedését, melyet megszereztek az olajmonarchia versenytársai, például az amerikai palaolajcégek. Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceg novemberben látogat Washingtonba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, aki egyértelműen alacsonyabb olajárakra vágyik.

A gyengülő kínai fogyasztás és a bőséges amerikai kínálat mellett a termelését bővítő OPEC+ ellenére az árak ellenállónak bizonyultak, így hétfőn a Brent hordónkénti ára 67,5 dollár közül mozgott, nagyjából ott, ahol a legutóbbi termelésbővítési sorozat áprilisi döntésekor állt.

Az IEA szerint így a globális olajkereslet jövőre napi 3,33 millió hordóval is elmaradhat a kínálattól, ami éves csúcsot is jelenthet, aminél csak rövid időre a koronavírus-járvány alatt volt nagyobb túlkínálat a piacon.

Azonban érdemes azt is figyelembe venni, hogy az OPEC+ kvótabővítései nem feltétlenül járnak a termelés valódi bővülésével, hiszen egyes tagok kénytelenek a korábbi túltermelést kompenzálni, míg mások esetében pénzügyi korlátok vagy épp nemzetközi szankciók gátolják a termelés felpörgetését.