Összevissza karcolódnak az új iPhone-ok a nyugati szankciók miatt, egy fontos anyagot cserélt le benne az Apple

Az Apple szeptemberben bemutatott iPhone 17 Pro és Pro Max modelljei az eddig megszokottnál gyorsabban karcolódnak – legalábbis erre panaszkodnak a felhasználók. A problémát az iFixit javítóműhely vizsgálta ki, és arra a következtetésre jutott: a háttérben az állhat, hogy az Apple titán helyett alumíniumra váltott. Ez pedig szorosan összefügghet azzal, hogy az orosz titánhoz a szankciók miatt ma már jóval nehezebb hozzáférni.

Az orosz titán ára: a szankciók miatt gyengültek meg az új iPhone-ok / Fotó: Imaginechina via AFP

Az előző generációkban az Apple prémium modelljeinek keretét részben titánból készítették, amely híres tartósságáról és ellenálló képességéről. Az iPhone 17 Pro és Pro Max esetében azonban eloxált alumíniumhéj került a készülékekre. Bár az eloxálás során oxidréteg védi a fémet a karcolódástól, az alumínium kevésbé alkalmas erre, mint a titán. Az iFixit mikroszkópos vizsgálatai szerint különösen a hátsó kamerakeret éles szélei sérülékenyek:

a védőréteg hamar lepattogzik,

az alumíniumalap pedig törékenyebbé teszi a felületet.

A felhasználói visszajelzések szerint a kiállított készülékek már most karcokat mutatnak, főleg a kamera körül. Az iFixit vezető szétszerelő technikusa, Shahram Mokhtari úgy fogalmazott: „Az úgynevezett scratchgate valós. Ha valaki tok nélkül használja a telefonját, a kamerakeret biztosan megsínyli”.

A nyugati szankciók árnyékában: az Apple-nek megcsappant az orosz titánkészlete

Elizabeth Chamberlain, az iFixit fenntarthatósági igazgatója szerint a magyarázat egyszerű: a nyugati szankciók miatt a vállalat nem tudja olyan mennyiségben beszerezni a fémet, mint korábban.

A titán jelentős része Oroszországból származott. Az Apple az iPhone Air esetében is a lehető legkevesebbre csökkentette a felhasználást: annyira, hogy a keret még erős maradjon, de ne kelljen nagy mennyiséget importálni

– mondta. A titánhiány tehát közvetlenül hatott a dizájnra és a tartósságra. Bár az alumínium könnyebb és olcsóbban elérhető, nem nyújtja azt a védelmet, amit a felhasználók korábban megszoktak. A mostani modellek emiatt sérülékenyebbek lehetnek, ami komoly presztízsveszteséget is jelenthet az Apple számára, hiszen a cég hagyományosan a prémium anyaghasználattal pozicionálja termékeit.