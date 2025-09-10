A Qualcomm betört az autóiparba, nagy dobást jelentett be a BMW-vel közösen

Várhatóan jelentős érdeklődést kelt majd más autógyártók körében az az önvezető technológia, amit a Qualcomm a BMW-vel együttműködve fejlesztett ki. Az amerikai csipgyártó vezérigazgatója szerint az autóipari szereplők szívesen licencelnék a rendszert.
A Qualcomm a mobiltelefonokhoz készült csipek egyik legfontosabb szállítója, azonban a tevékenységét új területre terjeszti ki. Ezek közül az autóipar a leggyorsabban növekvő divíziói közé tartozik.
A csipgyártó és a német autóipari óriás BMW múlt héten jelentették be, hogy olyan automatizált vezetési rendszer fejlesztettek ki, amely a Qualcomm félvezetőire épül. A Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System nevű rendszer fejlett vezetéstámogató technológiának számít. Lehetővé teszi a kéz nélküli vezetést bizonyos utakon, illetve a sávváltást is.
A rendszer a BMW új iX3 modelljén debütál, és a tervek szerint 2026-ra száz országban elérhető lesz.
Cristiano Amon, a Qualcomm vezérigazgatója a CNBC-nek kedden számolt be arról, hogy a technológiát más autógyártóknak is licencelni kívánják. Mint mondta, jelentős előrelépést értek el más autógyártókkal folytatott tárgyalásokon, de „még nem állnak készen” új partnerségek bejelentésére.
A Qualcomm legnagyobb bevételi forrása jelenleg az okostelefonokhoz, például a Samsung és a Xiaomi készülékeihez gyártott csipjeiből származik.
Cristiano Amon azonban a vállalatot új területek felé tereli, beleértve a személyi számítógépeket, az adatközponti félvezetőket és az autóipart is.
A vezető nagy reményeket fűz az autóipari üzletághoz, amely egymilliárd dollár közeli bevételt hozott a júniusi negyedévben, 21 százalékos éves növekedéssel. A cég korábban azt közölte, hogy 2029-re az autóipari bevételek elérhetik a 8 milliárd dollárt.
Ennek érdekében a Qualcomm különböző autós technológiákat fejleszt.
Csipjei például az autók fedélzeti szórakoztató rendszereit is működtethetik. A cég hétfőn bejelentette, hogy együttműködik a Google Clouddal, amely lehetővé teszi az autógyártók számára, hogy saját digitális asszisztenseket hozzanak létre.
„A Qualcomm egy teljes, szoftver által vezérelt ökoszisztémát épít” – mondta Murtuza Ali, a Counterpoint Research vezető elemzője a CNBC-nek. „A lényeg, hogy teljes körű megoldásszolgáltatóvá váltak az önvezetés területén, ami eddig hiányzott náluk.”
Az európai hagyományos autógyártók, úgy tűnik, lemaradásban vannak az olyan technológiák terén, mint az önvezetés, különösen a kínai riválisokhoz képest.
