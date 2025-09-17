Kifulladt az európai részvényrali, csalódtak a befektetők a németekben

A globális befektetők kételkednek az európai részvénypiac további fellendülésében, arra várnak, hogy Németország teljesítse átfogó fiskális reformokra tett ígéretét, és kinyissa végre a pénztárcáját – közölték a Goldman Sachs stratégái.

Az Euronext tőzsde Párizsban – a részvénypiac csalódott a német ígéretekben / Fotó: AFP

A Bloombergnek adott interjúban Sharon Bell és Christian Mueller-Glissmann stratégák elmondták, hogy a pénzkezelők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Európa lemarad, miközben az Egyesült Államok részvényeit a mesterséges intelligencia hajtja, Kína pedig felülteljesít a feltörekvő piacokon.

Európa a bevásárlólista aljára került, mert rengeteg más régió sokkal nagyobb lendületet mutat

– mondta Mueller-Glissmann. – A befektetők meglehetősen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Európa valóban nekiáll-e költekezni” – tette hozzá.

Az európai Stoxx 600 index az első negyedévben dollárban számolva rekordmértékben felülteljesítette amerikai társait, mivel Németország – a régió legnagyobb gazdasága – több százmilliárd eurót ígért védelmi és infrastrukturális beruházásokra. Ez drámai fordulatot jelentett egy olyan országtól, amely eddig a kőkemény költségvetési fegyelemről volt ismert.

Megtorpant az európai részvénypiac

Azonban az irányadó index az elmúlt hetekben elvesztette vezető pozícióját, mivel a befektetők ismét az amerikai eszközök felé fordultak a gazdasági növekedés ellenálló képességének jelei és a várható kamatcsökkentések miatt. A mesterséges intelligencia körüli újabb lelkesedés szintén hajtja a technológiai óriáscégeket.

Az S&P 500 idén 12 százalékkal emelkedett, új rekordot elérve,

a Stoxx 600 ugyan 8,6 százalékos pluszban van, de elmarad a márciusi csúcsától.

A Bank of America legutóbbi felmérése szerint szeptemberben csökkent a kitettség az európai részvények iránt.

Ugyanakkor a portfóliókezelők nem kifejezetten pesszimisták: a felmérésben egyetlen résztvevő sem várta, hogy az árfolyamok 5 százaléknál többet esnének.

A két Goldman-stratéga elmondta: bár szkepticizmus övezi Németország tervezett költekezési programját, a tervek mégis fiskális kapaszkodót jelentenek, amely miatt a befektetők „kevésbé aggódnak a szélsőséges negatív forgatókönyvek miatt” a régióban.