Deviza
EUR/HUF389.86 +0.04% USD/HUF328.95 +0.2% GBP/HUF449.44 +0.27% CHF/HUF417.89 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.01% RON/HUF76.93 -0.04% CZK/HUF16.03 +0.05% EUR/HUF389.86 +0.04% USD/HUF328.95 +0.2% GBP/HUF449.44 +0.27% CHF/HUF417.89 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.01% RON/HUF76.93 -0.04% CZK/HUF16.03 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01% BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
európai részvények
intézményi befektető
Goldman Sachs

Kifulladt az európai részvényrali, csalódtak a befektetők a németekben

A globális befektetők elhitték Európának, főleg a németeknek, hogy hatalmas kiadásnövelési csomaggal élénkítik a gazdaságot. Ennek azonban egyelőre nem sok jele van, így a részvénypiac ralija is kifulladt.
D. GY.
2025.09.17, 16:15

A globális befektetők kételkednek az európai részvénypiac további fellendülésében, arra várnak, hogy Németország teljesítse átfogó fiskális reformokra tett ígéretét, és kinyissa végre a pénztárcáját – közölték a Goldman Sachs stratégái.

Euronext részvénypiac
Az Euronext tőzsde Párizsban – a részvénypiac csalódott a német ígéretekben / Fotó: AFP

A Bloombergnek adott interjúban Sharon Bell és Christian Mueller-Glissmann stratégák elmondták, hogy a pénzkezelők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Európa lemarad, miközben az Egyesült Államok részvényeit a mesterséges intelligencia hajtja, Kína pedig felülteljesít a feltörekvő piacokon. 

Európa a bevásárlólista aljára került, mert rengeteg más régió sokkal nagyobb lendületet mutat

– mondta Mueller-Glissmann. – A befektetők meglehetősen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Európa valóban nekiáll-e költekezni” – tette hozzá. 

Az európai Stoxx 600 index az első negyedévben dollárban számolva rekordmértékben felülteljesítette amerikai társait, mivel Németország – a régió legnagyobb gazdasága – több százmilliárd eurót ígért védelmi és infrastrukturális beruházásokra. Ez drámai fordulatot jelentett egy olyan országtól, amely eddig a kőkemény költségvetési fegyelemről volt ismert.

Megtorpant az európai részvénypiac

Azonban az irányadó index az elmúlt hetekben elvesztette vezető pozícióját, mivel a befektetők ismét az amerikai eszközök felé fordultak a gazdasági növekedés ellenálló képességének jelei és a várható kamatcsökkentések miatt. A mesterséges intelligencia körüli újabb lelkesedés szintén hajtja a technológiai óriáscégeket. 

  • Az S&P 500 idén 12 százalékkal emelkedett, új rekordot elérve, 
  • a Stoxx 600 ugyan 8,6 százalékos pluszban van, de elmarad a márciusi csúcsától.

A Bank of America legutóbbi felmérése szerint szeptemberben csökkent a kitettség az európai részvények iránt. 

Ugyanakkor a portfóliókezelők nem kifejezetten pesszimisták: a felmérésben egyetlen résztvevő sem várta, hogy az árfolyamok 5 százaléknál többet esnének.

 

A két Goldman-stratéga elmondta: bár szkepticizmus övezi Németország tervezett költekezési programját, a tervek mégis fiskális kapaszkodót jelentenek, amely miatt a befektetők „kevésbé aggódnak a szélsőséges negatív forgatókönyvek miatt” a régióban.

Németország több százmilliárd eurós kiadásokat tervez utak, hidak és a hadsereg modernizálására, ami várhatóan gyorsítja a gazdasági növekedést. 

Néhány befektető azonban erősen szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a hatalmas ösztönzőcsomag mikor fordul át a vállalati profitok növekedésébe. 

Kritikusok szerint ráadásul a pénz egy része az állami kiadások pótlására szolgálhat, ahelyett, hogy további beruházásokat finanszírozna.

Bell arra számít, hogy 

  • a vállalati nyereségek a következő két évben 4, illetve 6 százalékkal emelkednek a gazdasági növekedés erősödésének köszönhetően. 
  • Előrejelzése szerint a Stoxx 600 körülbelül 5 százalékkal nő a következő 12 hónapban.

Ha Európa ígéretei legalább háromnegyedét teljesíti, akkor azt mondanám, hogy a piac nagyon jól fog teljesíteni 

– jelentette ki Bell.

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu