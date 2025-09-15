A Fed kamatcsökkentését már beárazták, kérdés, hogy mi jön azután - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Kivárás jellemezte a részvénypiac hangulatát hétfőn. A várakoások szerint a héten kamatot csökkent az amerikai jegybank; a Fed példáját számos más központi bank is követheti.
A kanadai jegybanktól is negyedpontos vágást várnak a héten, míg a japán és az angol jegybank szintén ülésezik, de várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat. A norvég központi bank esetében nagyobb a bizonytalanság: a piacok szerint kicsivel 50 százalék felett van annak esélye, hogy most vágjanak.
Az amerikaiaknál viszont a befektetők száz százalékban beárazták, hogy a Fed 25 bázispontos lazítást hajt végre szeptember 17-én, amivel az irányadó kamatsáv 4,0–4,25 százalékra esne.
A határidős piac mindössze 4 százalék esélyt lát egy 50 bázispontos csökkentésre.
Ugyanilyen fontos lesz a Fed tagjainak úgynevezett „dot plot” kamatpálya-előrejelzése, illetve Jerome Powell elnök iránymutatása a további lazítások mértékéről és üteméről. A határidős piacokon már 125 bázispontnyi csökkentést áraznak az idei évre, így bármilyen jelzés, ami ennél kisebb monetáris lazításra utal, csalódást kelthet a befektetőkben.
Miután 25 bázisponttal csökkenti a kamatot, Powell elnök valószínűleg további vágások sorozatára utal majd, kiemelve, hogy a munkaerőpiac kockázatai tovább nőttek a legutóbbi gyengébb foglalkoztatási adatok után
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek mondta Andrew Hollenhorst, a Citi vezető amerikai közgazdásza, aki a következő öt ülés mindegyikén vár újabb vágást. „Arra számítunk, hogy az előrejelzések mediánja idén 75 bázispontnyi kamatcsökkentést jelez majd, Powell pedig utalni fog rá, hogy a közelgő üléseken nagy eséllyel folytatódnak a vágások a kockázati egyensúly eltolódása miatt.” Donald Trump elnök vasárnap ismét támadta a jegybankot, azt állítva, hogy Powell alkalmatlan, és kárt okoz a lakáspiacon.
Az eurót az EU kamatkilátásai támogatták, mivel az EKB jelezte, hogy „jó helyzetben van” a monetáris politikát illetően. A héten több EKB-tisztviselő is felszólal, köztük Christine Lagarde elnök.
Hétfői adatok szerint a kínai gazdaság augusztusban veszített lendületéből: több aktivitási mutató is a várakozások alatt maradt.
Az amerikai és a kínai tisztviselők vasárnap Madridban zárták le kereskedelmi tárgyalásaik első napját, és hétfőn folytatják azokat. Trump közölte, hogy még tárgyal a TikTok kínai tulajdonosainak kötelező kivonulási határidejéről, miközben szövetségeseit is nyomás alá helyezte, hogy vessenek ki vámokat a kínai importra Peking orosz olajvásárlásai miatt.
Az Oroszország elleni további szankciók kilátása némileg támogatta az olajárakat, bár a figyelem középpontjában az amerikai kereslet lassulása és az OPEC+ (az OPEC és szövetségesei, köztük Oroszország) növekvő kitermelése állt.
A nem mezőgazdasági foglalkoztatottság háromhavi átlaga 29 ezerre lassult, ami jóval a 10 éves 145 ezres trend alatt van, és nem elegendő ahhoz, hogy hosszabb távon megakadályozza a munkanélküliség növekedését.
