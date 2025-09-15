Deviza
A Fed kamatcsökkentését már beárazták, kérdés, hogy mi jön azután - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A befektetők biztosra veszik, hogy az amerikai jegybank kamatot csökkent a héten, és arra számítanak, hogy további lazítások sororzata jöhet. A részvénypiac hangulatát az amerikai kamatvárakozások határozzák meg.
D. GY.
2025.09.15., 07:41

Kivárás jellemezte a részvénypiac hangulatát hétfőn. A várakoások szerint a héten kamatot csökkent az amerikai jegybank; a Fed példáját számos más központi bank is követheti. 

Trump Powell részvénypiac
Donald  Trump és Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke - a részvénypiac e heti hangulatát a kamatcsökkentési várakozások határozzák meg / Fotó: AFP

A kanadai jegybanktól is negyedpontos vágást várnak a héten, míg a japán és az angol jegybank szintén ülésezik, de várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat. A norvég központi bank esetében nagyobb a bizonytalanság: a piacok szerint kicsivel 50 százalék felett van annak esélye, hogy most vágjanak. 

A szeptemberi kamatcsökkentést beárazták, az igazi kérdés, hogy mi jön azután

Az amerikaiaknál viszont a befektetők száz százalékban beárazták, hogy a Fed 25 bázispontos lazítást hajt végre szeptember 17-én, amivel az irányadó kamatsáv 4,0–4,25 százalékra esne. 

A határidős piac mindössze 4 százalék esélyt lát egy 50 bázispontos csökkentésre.

Ugyanilyen fontos lesz a Fed tagjainak úgynevezett „dot plot” kamatpálya-előrejelzése, illetve Jerome Powell elnök iránymutatása a további lazítások mértékéről és üteméről. A határidős piacokon már 125 bázispontnyi csökkentést áraznak az idei évre, így bármilyen jelzés, ami ennél kisebb monetáris lazításra utal, csalódást kelthet a befektetőkben. 

Miután 25 bázisponttal csökkenti a kamatot, Powell elnök valószínűleg további vágások sorozatára utal majd, kiemelve, hogy a munkaerőpiac kockázatai tovább nőttek a legutóbbi gyengébb foglalkoztatási adatok után

 – kommentálta a helyzetet a Reutersnek mondta Andrew Hollenhorst, a Citi vezető amerikai közgazdásza, aki a következő öt ülés mindegyikén vár újabb vágást. „Arra számítunk, hogy az előrejelzések mediánja idén 75 bázispontnyi kamatcsökkentést jelez majd, Powell pedig utalni fog rá, hogy a közelgő üléseken nagy eséllyel folytatódnak a vágások a kockázati egyensúly eltolódása miatt.” Donald Trump elnök vasárnap ismét támadta a jegybankot, azt állítva, hogy Powell alkalmatlan, és kárt okoz a lakáspiacon.

Óvatos a részvénypiac a Fed döntés előtt

  • Japánban az ünnepnap miatt lassan indult a kereskedés, 
  • az euró pedig alig reagált a Fitch Franciaországot érintő leminősítésére. 
  • Az közös valuta 1,1728 dollárnál állt, nem messze a közelmúltbeli 1,1780-as csúcstól. 
  • A dollár a jennel szemben 147,58-on állt, a múlt havi 146,22–149,13-as sávon belül.

Az eurót az EU kamatkilátásai támogatták, mivel az EKB jelezte, hogy „jó helyzetben van” a monetáris politikát illetően. A héten több EKB-tisztviselő is felszólal, köztük Christine Lagarde elnök.

  • Az EUROSTOXX 50 határidős jegyzése 0,1 százalékot emelkedett, 
  • az FTSE 0,1 százalékkal gyengült, 
  • a DAX stagnált. 
  • Az S&P 500 és a Nasdaq határidős kontraktusai szintén alig mozdultak. 
  • A Nikkei a japán ünnep miatt zárva tartott, az index határidős ár értéke 44 590 ponton állt, nem sokkal a pénteki 44 768-as záróérték alatt, miután a múlt héten több mint 4 százalékot emelkedett. 
  • A dél-koreai piac újabb rekordot döntött, miután a kormány visszavonta a részvénybefektetésekre kivetett adóemelési tervét. 
  • Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni indexe stagnált. 
  • A kínai blue chipek 0,5 százalékkal emelkedtek, 
  • a hongkongi Hang Seng 0,2 százalékkal erősödött.

Komoly bajok vannak Kínában, nem hat az állami ösztönzés

Hétfői adatok szerint a kínai gazdaság augusztusban veszített lendületéből: több aktivitási mutató is a várakozások alatt maradt. 

  • Az ipari termelés éves szinten 5,2 százalékkal bővült, az előző havi 5,7 százalék után, 
  • a kiskereskedelmi forgalom mindössze 3,4 százalékkal nőtt. 
  • Az ingatlanberuházások visszaesése mélyült, az ingatlanárak további 0,3 százalékkal csökkentek augusztusban, folytatva a 2023 eleje óta tartó lejtmenetet.

Folytatódk a kínai-amerikai párbeszéd

Az amerikai és a kínai tisztviselők vasárnap Madridban zárták le kereskedelmi tárgyalásaik első napját, és hétfőn folytatják azokat. Trump közölte, hogy még tárgyal a TikTok kínai tulajdonosainak kötelező kivonulási határidejéről, miközben szövetségeseit is nyomás alá helyezte, hogy vessenek ki vámokat a kínai importra Peking orosz olajvásárlásai miatt. 

Az Oroszország elleni további szankciók kilátása némileg támogatta az olajárakat, bár a figyelem középpontjában az amerikai kereslet lassulása és az OPEC+ (az OPEC és szövetségesei, köztük Oroszország) növekvő kitermelése állt.

  • A Brent ára 0,4 százalékkal 67,27 dollárra emelkedett hordónként, 
  • az amerikai WTI 0,5 százalékkal 63 dollárra drágult. 
  • Az arany 0,1 százalékkal 3639 dollárra süllyedt unciánként, nem messze a múlt heti 3673,95-ös történelmi csúcstól. 
  • Az amerikai 10 éves kötvényhozam 4,07 százalékon állt, miután a múlt héten öthavi mélypontot, 3,994 százalékot ért el, miután a gyenge munkaerőpiaci adatok erősítették a Fed agresszívebb lazításának esélyét.

A nem mezőgazdasági foglalkoztatottság háromhavi átlaga 29 ezerre lassult, ami jóval a 10 éves 145 ezres trend alatt van, és nem elegendő ahhoz, hogy hosszabb távon megakadályozza a munkanélküliség növekedését.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
710 cikk

 

