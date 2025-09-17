Trump üti őket, az infláció nem tágít – nagyon nehéz döntés elé néz a Fed és a világ

Alig néhány hónapja az elemzők még csak egy idei kamatcsökkentésre számítottak. Majd Jerome Powell Jackson Hole-i beszéde után háromra emelték a tétet. Ma már van olyan nagy Wall Street-i bankház, a Morgan Stanley, ahol négy egymás után sorjázó kamatvágáson sem lepődnének meg. Mindennek ellenére sincsenek könnyű helyzetben az első kamatcsökkentésre készülő jegybankárok.

A piac már elkönyvelte a kamatvágást / Fotó: ZUMAPRESS.com

Ragadós az infláció

Szerkesztőségi cikkben morfondírozott a Wall Street Journal azon, hogy miközben a piaci szereplők kamatvágást áraznak, a washingtoni adminisztráció pedig alacsonyabb kamatot követel – mondván, az infláció már vereséget szenvedett –, az amerikai makrogazdasági adatok mégsem feltétlenül támasztják alá ezt az optimizmust. Éppen ezért nagyon nehéz helyzetben lesznek a Fed döntéshozói a kétnapos, kedd-szerdai kamatdöntő ülésen.

Az amerikai Munkaügyi Minisztérium múlt csütörtöki jelentése szerint a fogyasztói árak augusztusban 2,9 százalékot emelkedtek év/év alapon. Ez január óta a legmagasabb érték. Még kevésbé megnyugtató a változékony élelmiszeráraktól és energiaköltségektől eltekintő maginfláció alakulása, mely 3,1 százalék volt. Visszatekintve, azt látjuk, hogy idén

márciustól májusig lassult az infláció, azóta pedig gyorsul.

A tőzsdei lap szerint Trump elnök vámjai egyértelműen felhajtják az árakat, különösen az élelmiszerek és az import áruk esetében. Az import aránya az élelmiszerek és italok körében 20 százalékos az Egyesült Államokban.

Különösen feltűnő a járműjavítás 5 százalékos augusztusi inflációja. A vállalkozások arról számolnak be, hogy kezdik áthárítani a magasabb költségeiket az ügyfelekre. Az autójavító műhelyeket érzékenyen érinti az alkatrészek 25 százalékos, illetve az acél és az alumínium 50 százalékos vámja.

A vámok közvetett hatása is érzékelhető.

A használt autók ára is emelkedik, mert a kínálat csökkent, ugyanis az emberek hosszabb ideig tartják a megszokott roncsokat, mert nem engedhetik meg maguknak az új autókat.

Emellett az elnök korlátozó bevándorlási politikája hozzájárul a munkaerőhiányhoz, ami felfelé nyomja a béreket és az árakat olyan szezonális ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az építőipar és a vendéglátás.