Hivatalos: a magyarok legfontosabb városában találkozik egymással Robert Fico és Volodimir Zelenszkij – Kárpátalján a világ szeme

Robert Fico szlovák miniszterelnök Ukrajnába utazik, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Pénteken tárgyal a kárpátaljai Ungváron.

Fotó: AFP

A tárgyaláson Fico az energetikai infrastruktúra kérdésére fog összpontosítani, majd a vezetők közös sajtótájékoztatót tartanak. Ficót Denisa Sakova gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, valamint Juraj Blanár külügyi tárcavezető kíséri el.

A szlovák kormányfő találkozik Julia Sviridenko ukrán miniszterelnökkel is. A hírről beszámoló Ukrajinszka Pravda emlékeztet: Robert Fico és Volodimir Zelenszkij nem tartottak kétoldalú találkozót a szlovák miniszterelnök 2023-as visszatérése óta.

Robert Fico a héten Kínába utazott

A politikus hete mozgalmasan telik: kedden Pekingbe utazott, ahol a kínai és az orosz vezetőkkel tárgyalt. Fico a Facebook-oldalán számolt be kínai látogatásáról és pekingi tárgyalásairól, ahol többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott.

A szlovák kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz–ukrán háború kapcsán. Hozzátette, hogy a hivatalos tárgyalások után lehetősége nyílt külön egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is.

A szlovák miniszterelnök leszögezte: utazásáról tájékoztatta az uniós partnereket, külügyminisztere pedig egyeztetett az EU diplomáciai vezetőjével, Kaja Kallasszal. Fico szerint Szlovákia jelenléte Pekingben azt mutatja, hogy az ország kész részt venni a multipoláris világot érintő egyeztetésekben.