Fico egyenesen Putyintól hoz sorsfordító üzenetet Zelenszkijnek: pénteken személyesen adja át neki

Robert Fico szlovák miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be kínai látogatásáról és pekingi tárgyalásairól, ahol többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. A szlovák kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz–ukrán háború kapcsán – adta hírül a Magyar Nemzet.
„Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól. A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek” – írta bejegyzésében Fico.
Hozzátette, hogy a hivatalos tárgyalások után lehetősége nyílt külön egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. Arra is kitért, hogy pénteken fog találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ezen a megbeszélésen tervezi átadni a Putyinnal folytatott eszmecseréből levont üzeneteit.
Szlovákia miniszterelnökének pekingi programja ezzel nem zárult le. Fico a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat Vietnám elnökével, Luong Counggal, valamint Alekszandar Vucic szerb elnökkel is.
Robert Fico ismét olyan külpolitikai útra készül, amely egyszerre kelthet figyelmet és vitát. A szlovák miniszterelnök a héten Pekingbe utazik, ahol a kínai és az orosz vezetővel tárgyal, majd hazatérve rögtön találkozik az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Ezzel olyan diplomáciai pályát rajzol magának, amelyben Szlovákia a nagyhatalmak között próbál közvetíteni – miközben az EU-ban is sokan kritizálják irányvonalát.
Az ukrán hadsereg támadásai a Barátság olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek, és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki Juraj Blanar szlovák külügyminiszter. Elmondása szerint a szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát. Blanar megjegyezte, hogy erről telefonon tárgyalt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával, akinek hangsúlyozta: „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Barátság olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.