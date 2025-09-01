Fico bejelentette a teljes fordulatot: még ezen a héten szemtől szembe találkozik Zelenszkijjel – egész Európa erre figyel majd

Robert Fico ismét olyan külpolitikai útra készül, amely egyszerre kelthet figyelmet és vitát. A szlovák miniszterelnök a héten Pekingbe utazik, ahol a kínai és az orosz vezetővel tárgyal, majd hazatérve rögtön találkozik az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Ezzel olyan diplomáciai pályát rajzol magának, amelyben Szlovákia a nagyhatalmak között próbál közvetíteni – miközben az EU-ban is sokan kritizálják irányvonalát.
A kormányfő bejelentette, hogy Kínában személyesen találkozik Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel, amit a legtöbb uniós ország vezetője kihagy. Fico ezt hibának tartja, és úgy véli, az új világrend formálódását nem szabad kívülről szemlélni. Szavai szerint a párbeszéd fontosabb, mint „úgy tenni, mint egy sértett kisgyerek”.
A szlovák miniszterelnök hozzátette: utazásáról tájékoztatta az uniós partnereket, külügyminisztere pedig egyeztetett az EU diplomáciai vezetőjével, Kaja Kallasszal. Fico szerint Szlovákia jelenléte Pekingben azt mutatja, hogy az ország kész részt venni a multipoláris világot érintő egyeztetésekben.
Fico programja azonban nem csak a külpolitikáról szól.
A kormányfő a pekingi látogatás után azonnal Kelet-Szlovákiába utazik, hogy pénteken tárgyaljon Zelenszkijjel.
Ugyanezen az estén már hazai ügyekkel, a költségvetési konszolidációval is foglalkozik: Ladislav Kamenicky pénzügyminiszterrel folytat egyeztetést a kiadáscsökkentő intézkedésekről. A konszolidációs csomag részleteit várhatóan a jövő héten hozzák nyilvánosságra. Kamenicky szerint a hangsúly a takarékosságon van, miközben az ellenzék azt veti Fico szemére, hogy külföldi útjaival próbálja elkerülni a kellemetlen belpolitikai vitákat.
Összességében Fico egyszerre mozog nagyhatalmi színtéren és otthoni politikai fronton – kérdés, mennyire sikerül Szlovákiát a párbeszéd és a közvetítés álláspontjára pozicionálnia, miközben belülről egyre erősebb a nyomás a gazdasági megszorítások miatt.
Az ukrán hadsereg támadásai a Barátság olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek, és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki Juraj Blanar szlovák külügyminiszter. Elmondása szerint a szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát. Blanar megjegyezte, hogy erről telefonon tárgyalt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával, akinek hangsúlyozta: „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Barátság olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója.”
„Megértjük, hogy ez nehéz Ukrajnának, de ez az infrastruktúra nagyon fontos számunkra. Különösen akkor, amikor látjuk, hogy Ukrajna maga is károsítja az érdekeit, kockáztatva, hogy elegendő mennyiségű üzemanyag nélkül marad a területén” – tette hozzá Blanár.
