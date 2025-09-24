Ezt megúszta a román kormány, pedig közel volt a bukás: a baj azonban nem megy el, csak elaltatták

Újabb kormánybukást okozó fordulópont lehetett volna a román alkotmánybíróság szerdai határozata, a testület azonban úgy döntött, ezúttal nem dönt a futószalagon érkező újabb megszorításokról, Ilie Bolojan kormányfő így időt nyert. Már hagyománya van, hogy a legmagasabb jogi ítész halasztásokkal, majd későbbi döntésekkel „menedzseli” a román politikát, emlékezhetünk az elnökválasztások körüli huzavonára és a győztesnek látszó őszi jelölt kiütésére. Az alapbajok azonban, amelyek kíméletlen megszorításokhoz és idén már egy kormány bukásához vezettek, nem mennek el ilyen könnyen. A román kormány egyelőre megmenekült.
Lapunk is előre jelezte: a héten akár eldőlhet Ilie Bolojan három hónapja kinevezett kormányfő politikai jövője, hiszen többször jelezte, távozik, ha a hiánycsökkentő intézkedések és a közigazgatási reform akadályokba ütközik. A népszerűtlen koalíción belüli viták márpedig élesek, az alkotmánybíróság szerdai döntése a megszorításokról pedig explozívvá válhat.
A testület a Bolojan parlament elé került második megszorító csomag lépései ellen kifogások ügyét tárgyalta, kilencből nyolc esetében azonban elhalasztotta a döntést, egyet pedig elutasított, többek közt azzal az indoklással, hogy nem illetékes a törvényhozási folyamat eltérítésében.
A törvény elfogadásának sürgősségét és szükségességét megindokolta a kormány, és a cél Románia pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása
– idézte az Adevarul.
Romániának azért kell sürgősen megszorításokat bevezetnie, mert az életszínvonalat mesterségesen feljavítva az előző kormányok eszeveszetten költekeztek. Tavaly
A Bolojan-kormány szeptember elsején jelentett be úgynevezett kormányzati felelősségvállalást a parlamentben öt megszorító törvénytervezetért, az ily módon beterjesztett tervezeteket a parlament nem vitathatja meg és a hatályba lépésüket csak a kormány megbuktatásával vagy sikeres alkotmányossági óvással lehet megakadályozni – jelenti az MTI.
A kormány, miközben az adóbevételeket növelné, azért bontotta fel a csomagot több kiadáscsökkentő törvénytervezetre (a közigazgatás, a különnyugdíjak, az egészségügy, az állami hatóságok és a közintézmények területein), hogy ha az alkotmánybíróság valamelyik intézkedését alaptörvénybe ütközőnek minősíti, legalább a többit be lehessen vezetni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.