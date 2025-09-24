Ezt megúszta a román kormány, pedig közel volt a bukás: a baj azonban nem megy el, csak elaltatták

Újabb kormánybukást okozó fordulópont lehetett volna a román alkotmánybíróság szerdai határozata, a testület azonban úgy döntött, ezúttal nem dönt a futószalagon érkező újabb megszorításokról, Ilie Bolojan kormányfő így időt nyert. Már hagyománya van, hogy a legmagasabb jogi ítész halasztásokkal, majd későbbi döntésekkel „menedzseli” a román politikát, emlékezhetünk az elnökválasztások körüli huzavonára és a győztesnek látszó őszi jelölt kiütésére. Az alapbajok azonban, amelyek kíméletlen megszorításokhoz és idén már egy kormány bukásához vezettek, nem mennek el ilyen könnyen. A román kormány egyelőre megmenekült.

A román kormány későbbi feje (jobbra, ülve) és a frissen megválasztott államelnök az alkotmánybíróság előtt májusban – most időt kaptak a testülettől, de megoldást nem / Fotó: AFP

Lapunk is előre jelezte: a héten akár eldőlhet Ilie Bolojan három hónapja kinevezett kormányfő politikai jövője, hiszen többször jelezte, távozik, ha a hiánycsökkentő intézkedések és a közigazgatási reform akadályokba ütközik. A népszerűtlen koalíción belüli viták márpedig élesek, az alkotmánybíróság szerdai döntése a megszorításokról pedig explozívvá válhat.

A testület a Bolojan parlament elé került második megszorító csomag lépései ellen kifogások ügyét tárgyalta, kilencből nyolc esetében azonban elhalasztotta a döntést, egyet pedig elutasított, többek közt azzal az indoklással, hogy nem illetékes a törvényhozási folyamat eltérítésében.

A törvény elfogadásának sürgősségét és szükségességét megindokolta a kormány, és a cél Románia pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása

– idézte az Adevarul.

A román kormány bukása: elodázva vagy megelőzve, nem tudni – a bajok nem szűnnek

Romániának azért kell sürgősen megszorításokat bevezetnie, mert az életszínvonalat mesterségesen feljavítva az előző kormányok eszeveszetten költekeztek. Tavaly

az utolsó magyar szocialista-liberális kormányokhoz hasonló szintre turbózták fel a költségvetési hiányt,

az összeomlás szélére juttatva a pénzügyi rendszert,

idén még a megszorítások se tudják levinni a deficitet a GDP 8 százaléka alá,

a fájdalmas kiigazításokat várhatóan még évekig folytatni kell,

miközben az infláció máris a két számjegyű szintek közelébe került,

és a közvélemény-kutatásokban a radikális nacionalista AUR párt irgalmatlanul ráver a kormánykoalíció pártjaira.

A Bolojan-kormány szeptember elsején jelentett be úgynevezett kormányzati felelősségvállalást a parlamentben öt megszorító törvénytervezetért, az ily módon beterjesztett tervezeteket a parlament nem vitathatja meg és a hatályba lépésüket csak a kormány megbuktatásával vagy sikeres alkotmányossági óvással lehet megakadályozni – jelenti az MTI.

A kormány, miközben az adóbevételeket növelné, azért bontotta fel a csomagot több kiadáscsökkentő törvénytervezetre (a közigazgatás, a különnyugdíjak, az egészségügy, az állami hatóságok és a közintézmények területein), hogy ha az alkotmánybíróság valamelyik intézkedését alaptörvénybe ütközőnek minősíti, legalább a többit be lehessen vezetni.