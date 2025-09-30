Brüsszel bekeményít: váratlan trösztellenes eljárás indult egy rejtélyes vakcinagyártó ellen

Az Európai Bizottság (EB) nyilvánosságra hozta, hogy bejelentés nélküli trösztellenes vizsgálatot indított egy oltóanyagokkal foglalkozó cég ellen. A vállalat kilétét nem hozták nyilvánosságra.

Uniós nyomozás indult egy ismeretlen vakcinagyártó ellen / Fotó: pedro7merino / shutterstock

A bizottság szűkszavú közleménye szerint a testület a versenyjogi szabályok megsértésének gyanúja miatt vizsgálódik. A nyomozás fókuszában a piaci erőfölénnyel való visszaélések és a versenyt korlátozó gyakorlatok állnak. Az eljárás során a tagállami versenyhatóságok képviselői is segítik az EB munkáját.

Az uniós testület leszögezte: az állítólagos versenyellenes magatartás kivizsgálására nincs jogi határidő. Az eljárás időtartama számos tényezőtől függ, többek között az ügy összetettségétől és az érintett vállalat együttműködési hajlandóságától.

Azt ugyan nem tudni, hogy most melyik cég ellen folyik vizsgálat, de a Pfizergate miatt korábban a Pfizer került a figyelem középpontjába. A botrány lényege, hogy Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla 2021 áprilisában szöveges üzenetekben (sms) egyeztek meg 1,8 milliárd dózis vakcina 35 milliárd eurós vásárlásáról, amelyet az európai polgárok pénzéből finanszíroztak.

A bizottság az ügyben nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni az üzenetváltásokat, sőt azok létezését is tagadta. Végül az EU bírósága májusban elmarasztalta az uniós testületet a transzparencia hiánya miatt. A fellebbezési határidő később lejárt, az Európai Bizottság nem élt a jogorvoslat lehetőségével, így a törvényszék tavaszi ítélete júliusban jogerőssé vált.

Ursula von der Leyen az ügyben eddig nem adott érdemi magyarázatot arra, hogy miért nem tudja bemutatni a kért üzeneteket. Újságírók és civil szervezetek próbálták megszerezni az üzenetek tartalmát, de nem jártak sikerrel. Egy román EP-képviselő az ügyben bizalmatlansági indítványt kezdeményezett, így Von der Leyen először kényszerült nyilvánosan védekezni az Európai Parlamentben.

A politikus túlélte a szavazást, a strasbourgi vitán több vádra egyszerű hazugságként hivatkozott, de a dokumentumok kapcsán nem szolgált magyarázattal.