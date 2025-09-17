Gólra törő gazdaság: a sportipar, ami Európát és Magyarországot is mozgásba hozza – bajnoki formában az ágazat

A sporttal kapcsolatos áruk és szolgáltatások termelése az EU GDP-jéhez 627,5 milliárd euróval járult hozzá 2019-ben, ami a teljes uniós GDP mintegy 3,4 százalékát tette ki – derült ki az Eurostat legfrissebb kutatásából. Ebből az összegből a közvetlen hatások 368,8 milliárd eurót tettek ki, ami a teljes GDP 2 százalékának felel meg.

A sport munkahelyteremtő ereje itthon is meglátszik / Fotó: NurPhoto via AFP

A közvetett hatások pedig a teljes ellátási láncon keresztül generálódtak, és 258,7 milliárd eurós GDP-t eredményeztek.

A bruttó hozzáadott érték (GVA) esetében a sport közvetlen hatása 295,8 milliárd euró volt, ami az EU GVA-jának 2 százalékát adja. A közvetett hatás 207,5 milliárd eurót ért el. A kombinált hatás, amely magában foglalja a közvetlen és ellátási lánc hatásait, 503,3 milliárd euró volt, ami az EU GVA-jának 3,4 százalékával egyenértékű. A sportipar GVA-multiplikátora 1,70, ami azt jelenti, hogy a sportba befektetett minden 1 euró 1,70 euró GVA-t generál a gazdaságban.

A sport munkahelyteremtő ereje

A sportágazat a vizsgált kategóriákban – közvetlen, közvetett és teljes – nagyobb mértékben járul hozzá a foglalkoztatáshoz, mint a bruttó hozzáadott értékhez. A sport közvetlenül 6,053 millió munkahelyet teremtett, ami a teljes uniós foglalkoztatás 2,48 százaléka. A közvetett hatásokat is figyelembe véve a sportágazat munkahelyteremtő hatása 53 százalékkal nő, így a teljes hatás 9,27 millió munkahelyet tesz ki, ami a teljes foglalkoztatás 3,8 százaléka.

A foglalkoztatási multiplikátorok, bár kisebbek a GVA-multiplikátoroknál, hasonló mintázatot követnek. Az átfogó sportfoglalkoztatási multiplikátor 1,53, ami azt jelenti, hogy a sportágazatban teremtett minden egyes munkahely további 0,53 munkahelyet támogat a szélesebb gazdaságban.

Tagállami teljesítmény: vannak különbségek

A közvetlen GVA-hatásokat vizsgálva Németország vezeti a listát a maga 63,6 milliárd eurós sporttal kapcsolatos közvetlen GVA-jával, amelyet

az Egyesült Királyság (53,0 milliárd euró),

Franciaország (44,6 milliárd euró),

Olaszország (29,2 milliárd euró)

és Spanyolország (22,8 milliárd euró)

követ. A legtöbb érték szorosan összefügg az adott gazdaság méretével.