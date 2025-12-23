Deviza
EUR/HUF390,78 +0,55% USD/HUF331,56 +0,36% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF420,52 +0,76% PLN/HUF92,57 +0,43% RON/HUF76,78 +0,51% CZK/HUF16,08 +0,71% EUR/HUF390,78 +0,55% USD/HUF331,56 +0,36% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF420,52 +0,76% PLN/HUF92,57 +0,43% RON/HUF76,78 +0,51% CZK/HUF16,08 +0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyász
videójátékok
Call of Duty

Autóbalesetben vesztette életét a legendás játéktervező

Vince Zambella egy tűzpiros Ferrari utasaként csapódott a falnak, ami után már nem lehetett megmenteni. A Call of Duty atyja mindössze 55 éves volt.
K. B. G.
2025.12.23, 14:34

Autóbalesetben életét vesztette a Vall of Duty játékok alkotója, Vince Zampella Los Angeles közelében. A videójátéktervező mindössze 55 éves volt és egy Ferrari balesetében vesztette életét.

A Call of Duty alapvetően alakította át a videójátékok világát/Fotó: AFP

Mint azt a California Highway Patrol közölte, egyelőre nem tudni mi okozta az autó lesodródását az útnak, ami után az egy betonkorlátnak ütközött vasárnap. A jármű mind a két utasa belehalt a sérüléseibe. Az esetről videó is készült, melyen a tűzpiros Ferrari egy alagútból kiérve csapódik a flnak majd kigyullad. Bár Zampella nagy rajongója volt a gyors autóknak, az interneten fellelhető lista szerint Ferrarija nem volt.

A Call of Duty mellett egy sor másik játék fejlesztésében is részt vett Zampella

A legendás videójáték tervező utolsó sikere az idén megjelent Battlefield 6 volt, mely a franchise legsikeresebb játéka lett, ám továbbra is elmarad Zampella legnagyobb sikerétől, a Call of Dutytól, amit a mai napig több mint 100 millióan játszanak havonta. Zampella egy 2016-os interjúban arról beszélt, hogy 

bár arról álmodik, hogy népszerű lesz egy játéka, sosem lehet ilyen méretű sikerre felkészülni.

A karrierjét az 1990-es években kezdő játéktervező 2002-ben társalapítója volt az Infinity Ward stúdiónak és fontos szerepet játszott a Call of Duty 2003-as megjelenésében is. A stúdiót később az Activision szerezte meg, amit Zampella vitatott körülmények között hagyott ott. Ezután hozta létre a Respawn Entertainment stúdiót 2010-ben, amit az Electronic Arts vásárolt meg 2017-ben – idézi fel az Insider Paper.

Utóbbinál kapta meg feladatként Zampella a Battlefield sorozat újraélesztését, ami a jelek szerint sikeresen abszolvált. A játéktervező halálát megerősítő közleményében az Electronic Arts felfoghatatlan veszteségről beszélt és részvétét nyilvánította ki Zambella családja és szerettei felé.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu