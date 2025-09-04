Berozsdásodtak a svéd autóipar büszkeségei és ebben Trump az egyik bűnbak

Hónapról hónapra csökkennek a kínai kézben lévő Volvo Cars autóeladásai. A tavalyi évet 2023-hoz képest rekordszámú, 763 389 autó eladásával záró svédek most történetük sötét oldalát írják, s örülhetnek, ha a 2024-es 8 százalékos bővülés után idén elkerülik a két számjegyű visszaesést.

A Volvo EX30 gyártását Európába hozták, de könnyen lehet, hogy befürödtek vele a svédek / Fotó: Marcelo.mg.photos / Shutterstock

Ha az augusztusi 48 029 darabos értékesített darabszámot nézzük, akkor jó úton haladnak, az ugyanis csak 9 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál, de ez egyben a nyári három hónap leggyengébb teljesítménye. Az idei nyolchavi mínusz viszont kerek 10 százalékos a cég friss kimutatása szerint.

A svéd autóipar is Trump kegyeit keresi

Megtört a zöldátállás előrehaladását mutató trend is, ennek hátterében az egyik legnagyobb piacuk, az Egyesült Államok vámpolitikája és a környezetbarát autók vásárlási támogatását eltörlő Donald Trump okolható, a termékpaletta ugyanis továbbra is kiváló modellekből áll.

Augusztusban a Volvo elektromosautó- és tölthető (plug-in) hibrid eladásai 17 százalékkal csökkentek, s együtt már csak a teljes volumen 43 százalékát teszik ki. Utóbbi megoszlása 23-20 százalék a tölthető hibridek javára.

Hakan Samuelsson Volvo-vezérigazgató a vámterhek radikális csökkentéséért lobbizott Brüsszelnél, mert hiába hozták át Kínából Európába, a belgiumi Gentbe egyik sikermodelljük, az elektromos EX30 SUV gyártását, cseberből vederbe estek.

Csak az a kérdés maradt nyitott, hogy a kínai vagy az európai autókat sújtja majd nagyobb vámteherrel Donald Trump.

Kínával még tárgyalnak az amerikaiak, az Európai Bizottsággal viszont július végén kiegyeztek egy 15 százalékos vámban, amely a közeljövőben valamikor felváltja a most érvényes 27,5 százalékost és a híresztelések szerint tovább csökkenthető viszonossági alapon.

A modellpaletta optimalizálása jegyében a Volvo szeptemberben leáll a V90-es kombi gyártásával / Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A svédek eközben előremenekülnek, s júliusban bejelentették, hogy eddigi egyetlen amerikai gyárukban, a dél-karolinai Charlestonban megkezdik sikermodelljük, az XC60 városi terepjáró (SUV) összeszerelését, amit eddig Svédországban végeztek. A vámháborús békekötés után a reményeik szerint az amerikai exportjuk ismét fellendülhet.