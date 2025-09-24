Rosszul megy a szerb vendégmunkásoknak, kevesebb pénzt utaltak haza

A külföldön dolgozó szerb vendégmunkások minden évben tetemes összegeket utalnak haza a családtagoknak, rokonoknak. Ez lényegében úgy is felfogható, mint az ország munkaerőexportból eredő bevétele.
A Szerb Nemzeti Bank (NBS) legfrissebb adatai szerint 2025 januárja és júniusa között 2,3429 milliárd euró hazautalás érkezett Szerbiába, a tavalyi év azonos időszakára kimutatott 2,541 milliárd euró után. Az NBS adatai szerint a Szerbiába irányuló, hivatalos csatornákon keresztül lebonyolított pénzforgalom a szóban forgó időszakban 7,8 százalékkal csökkent.
A legtöbb hazautalás továbbra is azokból az országokból érkezik, amelyekből eddig is.
A jegybank magyarázata szerint a Németországból és más uniós tagállamokból érkező utalások enyhe csökkenése összefüggésbe hozható az országokban tapasztalható gazdasági stagnálással. Ugyanakkor a magyarázat szerint
az előző években az infláció is hozzájárult a nominális hazautalások növekedéséhez.
Az utóbbi években a hazautalások rendre évi ötmilliárd euró körül alakultak. Hasonló szint várható az idei évben is. Valószínűleg azonban ennél sokkal több pénz jut el Szerbiába, ugyanis amit személyesen hoznak haza a külföldön dolgozók, vagy ott nyugdíj jellegű ellátásban részesülők, azok az összegek nem kerülnek a statisztikákba. A jegybanki közlemény kitér arra is a csökkenés kapcsán, hogy globális jelenségről van szó, más országok esetében is kevesebb pénzt utaltak haza.
