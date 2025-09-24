Rosszul megy a szerb vendégmunkásoknak, kevesebb pénzt utaltak haza

A külföldön dolgozó szerb vendégmunkások minden évben tetemes összegeket utalnak haza a családtagoknak, rokonoknak. Ez lényegében úgy is felfogható, mint az ország munkaerőexportból eredő bevétele.

Belgrádi utcakép, csökkentek a szerb hazautalások, rosszul megy a vendégmunkásoknak / Fotó: Milos Miskov

A Szerb Nemzeti Bank (NBS) legfrissebb adatai szerint 2025 januárja és júniusa között 2,3429 milliárd euró hazautalás érkezett Szerbiába, a tavalyi év azonos időszakára kimutatott 2,541 milliárd euró után. Az NBS adatai szerint a Szerbiába irányuló, hivatalos csatornákon keresztül lebonyolított pénzforgalom a szóban forgó időszakban 7,8 százalékkal csökkent.

A legtöbb hazautalás továbbra is azokból az országokból érkezik, amelyekből eddig is.

Németországból származott az összes átutalás 24,7 százaléka,

Svájcból 12,5 százalék,

Ausztriából 9 százalék,

az Egyesült Államokból 7,1 százalék,

Horvátországból pedig 5,9 százalék.

Ha rosszul megy az eurózónának, rosszul megy a szerb vendégmunkásoknak is

A jegybank magyarázata szerint a Németországból és más uniós tagállamokból érkező utalások enyhe csökkenése összefüggésbe hozható az országokban tapasztalható gazdasági stagnálással. Ugyanakkor a magyarázat szerint

az előző években az infláció is hozzájárult a nominális hazautalások növekedéséhez.

Az utóbbi években a hazautalások rendre évi ötmilliárd euró körül alakultak. Hasonló szint várható az idei évben is. Valószínűleg azonban ennél sokkal több pénz jut el Szerbiába, ugyanis amit személyesen hoznak haza a külföldön dolgozók, vagy ott nyugdíj jellegű ellátásban részesülők, azok az összegek nem kerülnek a statisztikákba. A jegybanki közlemény kitér arra is a csökkenés kapcsán, hogy globális jelenségről van szó, más országok esetében is kevesebb pénzt utaltak haza.